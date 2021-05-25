Mail.ru Group приобрела игровой облачный гейминг Playkey

Компания Mail.ru Group (MRG) приобрела 80,05% пермского разработчика платформы облачного гейминга ООО «Игровые решения» (Playkey), сообщает система «СПАРК-Интерфакс». В холдинге также подтвердили покупку, сообщает «Интерфакс».

«MRG приобрел 80% компании, переговоры о приобретении оставшихся 20% еще ведутся», - сказали агентству в пресс-службе группы. Сумма сделки не уточняется, остальные 20% акций Playkey принадлежат физлицам: основателю компании Егору Гурьеву (6,8%) компании, Вадиму Андрееву и Алексею Лыкову (по 6,58%).

В корпорации рассказали, что команда гейминга Playkey будет интегрирована с командой My.Games Cloud и продолжит развивать направление. Playkey, по словам собеседника агентства, был приобретен, как лидер «локального облачного рынка по технологической части» после тщательного анализа всех мировых платформ данного сегмента.

«Мы проанализировали все существующие в мире платформы, и пришли к выводу что по ряду параметров Playkey – лучшие», - прокомментировали сделку в MRG.

Сервис Playkey, штаб квартира которого находится в Перми, вышел на российский рынок в 2013 году. В команду компании входит более 50 человек, стоимость платформы в прошлом году составляла 147,086 млн рублей, чистая прибыль - 5,17 млн рублей, сообщает «СПАРК-Интерфакс».

