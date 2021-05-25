Макрон сделал громкое заявление по России

Президент Франции Эммануэль Макрон, считает что политика санкций в отношении России неэффективна. Об этом он заявил журналистам по итогам саммита ЕС, сообщает Bloomberg.

«Политика прогрессирующих санкций в отношении замороженных ситуаций неэффективна», - сказал Макрон. «Мы приближаемся к истине в наших отношениях с Россией».

«Сегодня, - добавил Макрон, - мы находимся на пределе возможностей санкционной политики».

В то же время президент Франции высоко оценил новые санкции Европейского союза против Белоруссии, признав, что этих мер может оказаться недостаточно.

27 лидеров ЕС на встрече в Брюсселе договорились расширить черный санкционный список белорусских чиновников и принять более широкий набор ограничительных мер, которые будут нацелены на компании и целые сектора экономики страны. ЕС также потребовал немедленного освобождения 26-летнего белорусского журналиста Романа Протасевича, который был задержан после посадки самолета Ryanair в Минске в воскресенье.

Главы государств ЕС также приняли решение о запрете белорусской авиакомпании «Белавиа» входить в воздушное пространство ЕС и попросили базирующихся в ЕС перевозчиков избегать полетов над Белоруссией.

Как отмечает Bloomberg Макрон был заметно раздражен после окончания саммита неоднократно отвечал вопросом на вопрос журналистов о том, какие еще меры в отношении Минска могут быть более действенными.

«Непонятно, что еще можно сделать. Вы сами не знаете, что сказать - разве в таком случае мы развязываем вооруженный конфликт? Мы полностью разрываем отношения? Мы это уже сделали. Идем дальше, но куда?», - сказал Макрон.

Ранее, во вторник, лидер Франции заявил, что поддерживает идею приглашения представителей белорусской оппозиции на саммит "G7". Об этом сообщило французское телевидение со ссылкой на представителя канцелярии президента. По его словам, окончательное решение за Великобританией, которая организует встречу.

В свою очередь канцлер ФРГ заявила во вторник, что ЕС пришел к выводу, что страны - члены блока часто занимают разные позиции в отношении РФ, в то время, когда важна единая политика.

"Мы продолжим дискуссии (по вопросу отношений с Россией) в июне. Если все приведет к общей оценке нашей политики в отношении России, то уже удастся многого достигнуть", - отметила Меркель по итогам саммита ЕС.

"Что вчера выяснилось в ходе этой дискуссии, это то, что у нас всех в сумме много возможностей касательно России, но мы не выходим за их рамки, поскольку все же часто следует двусторонняя реакция стран - членов", - уточнила Меркель. По ее мнению, это "ослабляет ЕС". "Если мы говорим о европейском суверенитете, то нам нужна единая позиция", - резюмировала канцлер.

Как сообщал Эксперт Online, участники саммита ЕС, который прошел в Брюсселе 24-25 мая, в числе прочего рассмотрели стратегию в отношениях с Россией, а также поручили еврокомиссару по внешней политике Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях с Москвой к июню. В документа по итогам саммита отмечено, что Евросовет осуждает «незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и за пределами союза». Также ЕС выразил солидарность с Чехией из-за дипломатического скандала с Россией и поддержал ее действия по отношению к Москве.