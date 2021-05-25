Части МСП обещано освобождение от НДС

Правительство сформировало новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. Работа велась в рамках поручений президента России. Окончательного решения в отношении сроков введения данных мер пока нет, но на межведомственном уровне комплекс предложений в целом согласован. По некоторым оценкам, новый пакет поддержки МСП обойдется властям примерно в 15 млрд рублей.

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В числе предложенных мер источники издания называют обнуление НДС для рестораторов и отельеров и повышение обязательной квоты на закупки у МСП для госзаказчиков с 15% до 20% (для госкомпаний аналогичная квота увеличится с 20% до 30%). Также предполагается создание цифровой платформы, которая агрегирует все меры поддержки МСП и в автоматическом режиме определит, на какие инструменты предприниматель вправе претендовать.

Предоставлять капитал компаниям МСП-сектора власти намерены в виде сертификатов номиналом до 100 тысяч рублей, которые начинающие предприниматели смогут получить на открытие своего дела. Деньги можно будет потратить исключительно на конкретные потребности: аренду, продвижение в интернете, налоги. Планируются также и другие меры: запуск образовательных программ и послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности: например, предлагается не штрафовать МСП за впервые выявленные нарушения. Поддержку также получат компании при выходе на IPO.

Без скорой помощи малый и средний бизнес не выживут

«Главное, что можно сказать про этот план — горячо пожелать, чтобы он был реализован», — комментирует предложение генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Пакет мер действительно может помочь устоять предприятиям МСБ, особенно в сфере HoReCa (гостиничного, ресторанного и игрового бизнеса), считает она.

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Главная проблема для них сегодня — снижение спроса, связанное с экономией на развлечениях, питании вне дома, поездках и покупках непродовольственных товаров не первой необходимости, связанное со снижением уровня доходов. А первопричина — структура доходов экономики, снижение курса рубля, говорит Ускова. И добавляет, что глобально ситуация улучшится только с восстановлением спроса, на который, опять-таки, может повлиять только рост доходов.

Всё, что касается прямой поддержки и налоговых каникул, послабления контрольно-надзорных процедур и штрафных санкций за незначительные нарушения благотворно повлияет на состояние дел малых и средних предприятий и подстегнёт открытие новых, что особенно важно после волны закрытий в пандемийный 2020-й, уверена Ускова. Атипичный прошлый год со всеми его «чёрными лебедями» был антирекордным: в стране закрылись более миллиона предприятий МСП, то есть каждое пятое. Если не принять радикальных мер помощи этому сегменту экономики, всё будет столь же печально. Чем быстрее пакет будет принят, чем быстрее его инструменты станут доступными для бизнеса, тем выше вероятность, что ситуацию удастся переломить, заключает эксперт.

Поселиться и поесть можно будет без НДС

Предлагаемые меры поддержки бизнеса выглядят своевременными и будут максимально востребованы субъектами МСП, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Пакет мер выглядит достаточно полным и отвечает запросам участников рынка, считает он. Обнуления НДС для ресторанов и гостиничного бизнеса игроки ждали еще в самом начале пандемии — его уплата не позволяла им выйти в плюс в самые сложные месяцы прошлого года, затягивая в кредиты и другие долги. В случае одобрения пакета мер сфера гостеприимства сможет сосредоточиться не на вопросах выживания, а на повышении качества работы своих объектов. В год, когда почти все границы стран с популярными туристическими курортами закрыты, это будет весьма актуально.

Еще одна полезная для МСП мера поддержки — повышение обязательной квоты закупки у МСП для госзаказчиков и госкомпаний. Рост на 5 и 10 процентов соответственно является существенным: он позволит компаниям МСП усилить свои конкурентные позиции, получив дополнительные каналы сбыта для продукции и услуг. А формат госзаказа придаст им больше уверенности в ведении бизнеса в сложный для страны экономический период.

Послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности тоже выглядит достаточно позитивно, продолжает Жарский. Однако, они направлены в большей степени на начинающий бизнес, так как предлагает не налагать штрафы за ряд первичных нарушений. И если учесть, что новый бизнес в сегменте МСП открывается с заметной осторожностью, работать эта мера будет эпизодически.

С другой стороны, полагает Жарский, её будет компенсировать предоставление капитала в виде сертификатов для начинающего бизнеса. Однако пока нет четкого понимания того, на какие сферы МСП она будет распространяться и в каких объемах. Формулировка «до 100 тыс. руб.» не предполагает выделение одинаковой помощи всем. И если к потенциальным получателям сертификатов будет выставлена масса требований, то при сохранении высокого порога бюрократических процедур эта мера поддержки будет доступна далеко не всем нуждающимся.

По сведениям Жарского, в Госдуме нет явно выраженного отношения к пакету мер. В Минфине пока открыто не возражали против обнуления НДС, однако и одобрения не озвучивали. Если предположить, что общий объем затрат государства на реализацию предложенных мер не превысит 15 млрд руб., а правительство пролоббирует большую часть инициатив, то с высокой вероятностью можно ожидать одобрения если не всего пакета, то его части. Основные споры, полагает эксперт, могут вызвать именно меры по обнулению НДС, поскольку этот щедрый подарок сфере гостеприимства и общепита ощутимо скажется на наполняемости бюджета.

«Что касается цифровой платформы, то мы с одной стороны рады, что у государства есть понимание важности автоматизации и цифровизации поддержки малого бизнеса, — говорит Жарский. — С другой стороны, разработка платформы потребует времени и инвестиций. Возможно, стоило бы посмотреть на уже существующие платформы, работающие преимущественно с малыми и средними предприятиями. Они решают практически все вопросы взаимодействия бизнеса с трудовыми ресурсами и самозанятыми, осуществляющими взаимодействие с бизнесом на всех этапах, в том числе в части платежей и уплаты налогов. В противном случае, пусть косвенно, но дополнительные расходы ведомств сова лягут на налогоплательщиков», — заключает Жарский.