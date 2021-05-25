Меркель заявила о критичном отношении к санкциям США против «Северного потока – 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2», заявила, что Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций США, сообщает ТАСС.

«С Америкой наверняка будут еще дискуссии и переговоры по вопросу «Северного потока – 2». Ведь мы так или иначе очень критично относились к экстерриториальным санкциям, независимо от того, где они применяются», – заявила Меркель журналистам по итогам саммита глав государств ЕС.

Кроме того, кацлер ФРГ отметила, что вопрос инвестиций и энергетических связей с РФ обсуждался на саммите в ходе дискуссии в понедельник вечером. «Здесь я сказала бы, что мы не в одностороннем порядке зависим от России, но есть тесные энергетические отношения» – сказала она. Меркель подчеркнула, что поставки энергоресурсов осуществлялись и во времена холодной войны, и одновременно призвала учитывать интересы Украины как страны-транзитера российского газа.

23 мая российское судно-трубоукладчик «Фортуна» производит работы по укладке «Северного потока – 2» в германских водах. «Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями», – заявил представитель Nord Stream 2 AG.

Ранее администрация США отказалась вводить санкции против оператора строительства газопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига в связи с «интересами национальной безопасности».

20 мая пресс-секретарь президента США Джен Псаки признала, что остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» представляется практически невозможным.

«Каким образом мы сможем остановить проект в другой стране, который построен уже на 95%?», – сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, способны ли США посредством санкций остановить строительство газопровода. По ее словам, Вашингтон ранее «принял значительные меры» чтобы продемонстрировать свое неприятие проекта «Северный поток – 2». «Мы ввели санкции против четырех российских компаний, четырех российских судов, участвующих в подпадающую под действие санкций деятельность. Мы также ввели санкции в отношении девяти судов, принадлежащих российскому правительству. Мы определенно принимаем существенные меры», – сказала Псаки.