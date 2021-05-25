МИД России прокомментировал задержание россиянки в Белоруссии

Министерство иностранных дел России прокомментировало задержание российской гражданки Софии Сапеги, которую белорусские власти вместе с Романом Протасевичем сняли с самолета авиакомпании Ryanair, совершавшего рейс из Греции в Литву.

«Утром 24 мая Посольство направило в МИД Белоруссии ноту с запросом официальногоподтверждения задержания гражданки России и предоставления в кратчайшие сроки консульского доступа к ней. Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А.Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», – говорится в заявлении МИДа. Российское внешнеполитическое ведомство не уточнило, в совершении каких преступлений белорусские власти подозревают Сапегу.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

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