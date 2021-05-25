Минфин обнаружил экономику РФ на «радужной» траектории

Российский Минфин разглядел «радужную» траекторию восстановления экономики. В качестве ключевого индикатора, указывающего на столь оптимистичную тенденцию, в ведомстве использовали налоговые поступления. За прошедшие два года они выросли на 5-10%.

«...в реальном выражении основные налоги у нас растут на 5-10% ежегодно, то есть 2021 год по отношению к 2019 году, с учетом того, что два года уже прошло, на 5-10% в реальном выражении с учетом инфляции. Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль», — приводит 25 мая агентство ТАСС цитату замминистра финансов Владимира Колычева, отметившего, что такая динамика говорит о сильном восстановлении экономики.

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По мнению экспертов, оптимизм Минфина вполне оправдан. Как отмечает профессор экономического факультета РУДН, доктор экономических наук Людмила Шкваря, на фоне западноевропейских локдаунов продолжающаяся экономическая активность в России очевидна. Производится продукция, которая потребляется, формируются доходы — отсюда и рост налоговых поступлений. Во-вторых, по данным Банка России, рост отечественных обрабатывающих производств практически вышел на докоронавирусный уровень. То есть, наблюдается рост ВВП и инвестиций.

«В-третьих, объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в апреле вырос по сравнению со средним уровнем I квартала 2021 года на 4,0%, в том числе в экспортоориентированных отраслях — на 8,5%, в отраслях, ориентирующихся на инвестиционный спрос — на 1,6%. Например, активно растет строительство», — перечисляет Шкваря.

И, наконец, безработица в России достаточно низкая (порядка 5,4%) и имеет тенденцию к снижению, что отмечает даже МВФ. А это значит, что у населения есть доходы (кстати, косвенно это подтверждает «ипотечный бум»), что в совокупности с господдержкой семей с детьми и других мер поддержки населения дает достаточно позитивную картину.

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, если смотреть на другие макропоказатели, картина действительно получается очень неплохая. «Динамика ВВП в 1 квартале оказалась лучше ожиданий, хорошие показатели по торговому балансу, потребительским расходам и кредитованию. И даже ускорение инфляции — это тоже сигнал оживления экономики, в частности потребительского спроса», — поясняет эксперт.

Как добавляет начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, более быстрые темпы восстановления экономики отмечаются не только в России, но и во многих развитых странах. Это также отражается в опережающем росте сырьевых товаров, причем в ряде категорий даже наблюдается дефицит из-за высокого спроса.

«Что касается роста налоговых поступлений, то отчасти позитивная динамика связана и с ростом экспортных цен по сырью. В 2021 г. мы видим существенный рост стоимости металлов, нефти, газа. Подъем экономики косвенно отражает рост деловой активности в промышленности и сфере услуг (индексы PMI), рост промпроизводства», — добавляет аналитик.

Цель ясна

Однако даже при нынешней «радужной» картине остается главный вопрос: продолжится ли этот рост и какими темпами? Руководство страны обозначило целевой показатель на 2021 год — трехпроцентный рост ВВП.

Некоторые в достижимости поставленной цели пока сомневаются. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин не уверен, что такую высоту удастся взять.

«В целом в плюс по ВВП мы точно выйдем. Просто не в такой большой, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому. Все зависит от дальнейшего развития пандемии», — говорил Кудрин в интервью газете «Известия».

Впрочем, как отмечает Людмила Шкваря, первый квартал — далеко не самый показательный. Все-таки, в этот период были многочисленные праздники и каникулы, что, естественно, негативно сказалось на экономической активности. По мнению профессора, испортить позитивную динамику могут нестабильный рубль и высокая зависимость от внешних факторов (как от мировых рынков, так и прямых иностранных инвестиций, а также продолжающиеся санкции). Однако в то, что Россия все-таки достигнет установленной планки, верят в том числе и в МВФ, где повысили прогноз роста ВВП в нашей стране с 3% до 3,8%.

По словам Василия Карпунина, в «БКС Инвестициях» также верят в возможности российской экономики — базовый сценарий компании предполагает рост, даже превышающий 3%.

Владимир Брагин также полагает, что цель по экономическому росту вполне достижима. «Особенно с учетом эффекта низкой базы, то есть снижения ВВП в прошлом году», — добавляет аналитик.

Впрочем, не нам пенять на прошлогоднее снижение. Ведь по международным оценкам (МВФ, Fitch и др.), падение ВВП России по итогам 2020 года составит 4-5%, а экономики европейских государств — в среднем на 9%. То есть в 2 раза больше российской.

Не так страшен дефицит

Впрочем, темпы роста ВВП, которые оцениваются неоднократно, с учетом тех или иных факторов — все-таки не самый точный показатель. А вот доходы и расходы казны всегда более чем конкретны. Как и дефицит или профицит бюджета.

В главном российском финансовом документе на 2021 год прописано, что дефицит составит 2,4% ВВП. Однако Минфин, уже настроившийся на позитивную волну полагает, что по факту разрыв между расходами и доходами окажется меньшим.

Эксперты согласны с такой оценкой.

«Надо отметить, что бюджет РФ традиционно формируется исходя из очень консервативных прогнозов по ценам на нефть, в результате чего нефтегазовые доходы оказываются часто существенно выше прогнозов (исключение, конечно, - прошлый год). Этот год не исключение, сейчас цены на нефть существенно выше тех, которые заложены в закон о бюджете», — рассуждает Владимир Брагин, — «Кроме того, оживление экономики приводит и к росту налоговых поступлений от отраслей, не связанных с нефтью, что также улучшает показатели бюджета».

«В январе-апреле Минфин оценивает профицит примерно в 200 млрд руб. Во II квартале позитивная конъюнктура сохраняется», — добавляет Василий Карпунин.

Стоит отметить, что по данным того же МВФ, дефицитными стали бюджеты крупнейших стран, всего ТОП-50. И возглавили этот список Соединенные Штаты, подчеркивает Людмила Шкваря. По итогам 2020 финансового года отрицательное сальдо госбюджета США выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом для страны с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП. А вот профицит бюджета в Штатах последний раз фиксировался в 2001 году.

В России бюджет стал профицитным в 2000 году и оставался таковым до 2008-2009 года. Дальнейший уход в дефицит был обусловлен планомерным наращиванием расходов. Но в 2020, пандемийном году дефицит бюджета Рф составил 3,8% ВВП (при запланированных 3,9%). И это при всех обязательствах и дополнительных расходах, вызванных борьбой с распространением инфекции, поддержкой населения и бизнеса.

Поддержать и подтолкнуть

Эти меры, кстати, уже были оценены на международном уровне. Как и механизм ограниченной эмиссии, уменьшение страховых взносов; формирование антикризисного фонда на 2020 и 2021 год и многое другое.

Сейчас правительство уже активирует новые пакеты мер для населения и бизнеса. Смогут ли они обеспечить тот самый рост, который прописан в документах высокого уровня?

По словам Владимира Брагина, скорость действительно стабильного роста экономики определяется ростом численности рабочей силы, и ростом производительности труда. «Если с первым в РФ все плохо, демографическая картина указывает на снижение численности населения в работоспособном возрасте в ближайшие годы, то производительность труда — этот показатель можно в определенных пределах стимулировать. Не уверен, правда, что этого можно достичь только за счет МСП, здесь скорее вопрос об эффективности системы образования, а также инвестиций компаний в производственные мощности. Причем во втором случае дефицит рабочей силы — один из самых серьезных стимулов», — рассуждает аналитик.

По мнению ряда экспертов и чиновников, на стимулирование экономического роста власти вполне могли бы выделить и побольше денег. Инвестировать в инфраструктуру, человеческий капитал. Госдолг РФ, даже несмотря на прошлогодний рост, все еще невелик, пространство для маневра есть.

«Что касается мер, которые могут быть приняты для поддержания национальной экономики, то я бы напомнила о возможности внутренних займов, прежде всего у населения, особенно в нынешних условиях не слишком привлекательных банковских и иных инвестиционных продуктов. Внутренние займы весьма эффективны были в СССР, они широко применяются в мире», — добавляет Людмила Шкваря.

Однако по факту все упирается не в то, сколько денег тратить, а в то, каким образом это делать. Повышение эффективности расходов — одна из ключевых составляющих настоящего, устойчивого роста. Без нее в казну могут сколько угодно изливаться «радужные» налоговые потоки, которые потом рассеются на всевозможные программы и проекты, и «уйдут в почву» без какого-то видимого эффекта.