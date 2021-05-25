Цена на нефть растет на новостях об ослаблении пандемии

Мировые цены на нефть продолжают показывать уверенную положительную динамику утром 25 мая в ожидании увеличения спроса по мере ослабления пандемии коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июле выросла на 0,28%, достигнув отметки $68,65, августовские фьючерсы подорожали на 0,16%, до $68,48 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI выросли на 0,11%, достигнув отметки $66,12 за баррель.

Днем ранее СМИ сообщали о минимальном приросте, начиная с марта 2020 года, новых случаев коронавирусу в США, - 0,5%. В стране прививки от COVID сделали более 61% населения, что влияет на возобновление мобильности граждан внутри страны, а также рост потребления электроэнергии. На этом фоне нефтяные трейдеры надеются на дальнейшее восстановление спроса.

Несколько сдерживают этот оптимизм перспективы поставок нефти из Ирана в случае возобновления ядерной сделки, но аналитики настроены оптимистично и в данном случае, утверждая, что рынок в состоянии «поглотить» лишние баррели в случае роста спроса по мере вакцинации населения планеты.

