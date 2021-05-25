Неизвестный сообщил о минировании в Москве всех станций метро, вокзалов и аэропортов

В экстренные службы Москвы позвонил неизвестный и сообщил о «минировании» всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы «Космос», рассказал агентству РИА «Новости» представитель экстренных служб города.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы "Космос"», - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время идет проверка всех социально значимых объекты Москвы. Оперативные службы пока не проводят эвакуацию людей, сообщает СМИ.

Последний раз о минировании всех железнодорожных вокзалов и автостанций Москвы сообщалось 15 мая. Начиная с конце 2019 года в экстренные службы регулярно поступают сообщения о ложном «минировании» различных объектов в России. Тогда чаще всего «минировали» торговые центры и образовательные учреждения.

В 2020 г. Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал доступ к почтовому сервису Smartmail.com, зарегистрированному в Нидерландах. Уточняется, что с данного ресурса на электронную почту российских судов были отправлены ложные сообщения о минировании порядка 16 000 объектов.

