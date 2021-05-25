Поспокойнее с Маском

Маск стал всего лишь одним из 150 спикеров, выступивших на образовательном марафоне «Новое знание», прошедшем под эгидой Минобразования и вновь учрежденного им несколько лет назад общества «Знание».

Сорокаминутное выступление было, в общем, типичным для харизматичного бизнесмена: будущее автопрома за электроприводом и беспилотностью; планеты Солнечной системы, а потом и Вселенную, колонизируем; вклад России в историю освоения космоса огромен и бесспорен. Только вскользь Маск поделился мыслями о том, что пора бы начать продавать Tesla в России и Казахстане, а заодно подумать про строительство гигафабрик в наших краях.

Доброе, хорошее выступление перед студентами.

Уже на следующий день представитель Минпромторга пригласил Маска в Москву, чтобы обсудить детали строительства гигафабрики. Некоторые губернаторы принялись нахваливать свои вотчины для размещения производств, а оппозиционная общественность хором ринулась осуждать Маска за коллаборационизм. В общем, производители попкорна за пару дней выполнили месячные планы продаж.

А что же потребители этого самого попкорна? А они улыбались, понимая, что если появление официальных дилеров Tesla в России действительно всего лишь вопрос времени, то тесловские гигафабрики – не из этой жизни.

Сделаем лирическое отступление и вспомним, что, собственно, Маск именует гигафабриками (Gigafactory). Скрываются под этим звучным термином обычные машиностроительные производства: по производству аккумуляторов (но – отметим особо – из элементов, закупаемых на стороне); по производству собственно автомобилей; по производству и батарей, и автомобилей в сборе. От среднестатистических автопроизводств они отличаются повышенной автоматизацией, возведенной Маском в разряд фетишей, и размерами, позволяющими снизить, по его замыслу, себестоимость производства. Конечно, наряду с другими методами, о коих чуть позже.

Итак: сверхмассовое роботизиованное производство дорогих (поскольку электрических) автомобилей в беднеющей России, не испытывающей особой нужды в электромобилизации. Посмеялись? Смеемся дальше.

В технологиях, используемых Маском, нет ничего экстраординарного и неизвестного отечественным инженерам (кроме опыта действительно массового производства электроприводов). Но: любая из технологий Tesla может быть объявлена американской администрацией технологией двойного назначения. Те же батареи, хотя и на азиатских элементах, но свариваемые воедино по американской технологии. То, что их можно использовать в багги для спецназа, в гибридном приводе боевых вертолетов (не говоря уже о дронах), позволит прихлопнуть «русскую экспансию» Маска, как таракана тапком. К дружному радостному смеху менеджеров Ford, GM и прочих недругов, коих Маск нажил отнюдь не только честной капиталистической конкуренцией.

Но даже если допустить, что условный Госдеп даст Маску побыть послом доброй воли и построить завод Tesla на паях с нашими промышленниками, как, скажем, концессию Junkers в Филях сто лет тому назад – что мы с этого получим? Какие технологии?

Никаких. В отличие от Junkers, чьи цельнометаллические самолеты были на тот момент технологическим прорывом, электромобили Tesla не содержат ничего такого, что было бы неведомо ведущим мировым разработчикам вроде Porsche Engineering или Magna. Да и наши разработчики – пусть фрагментарно, один в кузовах, другой в моторах, третий в шасси – владеют самыми современными технологиями. А уж технологией «Как заставить работать персонал по 70 часов в неделю за зарплату ниже рынка» здесь владеют вот просто превосходно.

Более того: ключевые технологии у Маска – прошлый век. Батареечные гигафабрики построены под цилиндрические ячейки, в то время как у поставщиков ячеек наметился очевидный тренд в сторону «плоских» элементов, обещающих лучшие удельные характеристики и термостатирование. А на переднем крае электромобилестроения – эксперименты с дополнением аккумуляторов суперконденсаторами (в области производства которых Россия, к слову, одна из ключевых стран), позволяющих повысить эффективность электропривода за счет кардинального повышения КПД режима рекуперации. Для американских потребителей Tesla, пользующих машины больше на хайвеях, эта технология не особо востребована – поэтому Маск совершенно резонно и не спешит ее внедрять. А в технологиях разработки шасси автомобиля и подавно ничего нового: Tesla любой модели – совершенно консервативная конструкция.

Собственно, никто и не стоит смотрит на Маска как на наивного мечтателя, подобного Хуго Юнкерсу, дорого заплатившему за свои иллюзии. Доктор Юнкерс был, помимо прочего, убежденным пацифистом. Он принципиально строил только гражданские самолеты в стремлении сделать авиацию доступным транспортом; он возлагал надежды на правительство большевиков и их дружбу с Веймарской республикой. В результате Юнкерс лишился завода в СССР в первые же годы индустриализации, а будучи антифашистом – и своего основного бизнеса в Германии, где был отправлен нацистами умирать под домашний арест.

Маск не такой. Он – настоящая акула капитализма, которая если и поделится технологиями, то втридорога и со скандалом. Скандалить он умеет: пример тому иски, поданные Маском против бывших разработчиков, которые, как и многие их коллеги, устав ночевать на работе под столом и получать сильно ниже рынка, ушли работать на конкурентов. Но если с ушедшими в Ford или GM судиться тяжко, то команду Rivian – очень интересного автомотостартапа, замахнувшегося на актуальный для Америки сегмент «новой роскоши» - Маск вполне был готов покошмарить и засыпал исками о якобы воровстве его технологий.

И все же, Маск хороший. Хотя бы тем уже, что вывел в ряду радетелей государства Российского столько служителей карго-культа. Которые вместо финансирования отечественных проектов готовы, слетаясь на фальшивый блеск стеклянных бус, отдать на концессию любой кусок рынка своей страны.