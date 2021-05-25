“Пройти по полю”: Манижа едет на фестиваль “Дикая Мята”

Ироничная и актуальная «Русская женщина» - «Рашн Вуман» с первого дня не сходит с топа просмотров канала “Евровидения” на YouTube. Творчество Манижи — это вселенная, где каждый находит что-то свое.

“Дикая Мята” станет первым фестивалем, в лайн-апе которого заявлена Манижа. Пять лет назад выступление Манижи на “Дикой Мяте” стало яркой жемчужиной среди концертов фестиваля, и организаторы поддержали артистку, пригласив ее в этом году. Увидеть обновленную программу Манижи, получить новые эмоции, стать ближе к тем ценностям, которые артистка транслирует в своем творчестве, сможет каждый гость “Дикой Мяты”.

Фестиваль “Дикая Мята” состоится 18-20 июня 2021 в Бунырево Тульской области, мероприятие обещает стать ярким музыкальным впечатлением этого лета. “Дикая Мята” первой среди крупных мероприятий получила официальное разрешение на проведение, и в этом году ждет на поле своих зрителей и музыкантов. Кроме Манижи в лайн-апе заявлены: «КИНО», Mgzavrebi, Гарик Сукачёв, Green Grey, The Hatters, «АукцЫон», The Big Push, Ren, Tequilajazzz, Алёна Швец, Tesla Boy, «АИГЕЛ», ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», IDIOT и другие.

Помимо легендарного лайн-апа, комфорт и безопасность – отличительная черта фестиваля. Каждый, кто приезжает на «Мяту», может быть уверен в том, что все на мероприятии сделано с любовью к посетителям: от питьевых фонтанчиков до бесплатных душевых, от комфортных кемпингов с освещенными улицами до трансферов из гостиниц.

Фестиваль будет проведен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Приобрести билет можно здесь: https://mintmusic.ru/buy-ticket/bilety-na-festival/.

Где жить: https://mintmusic.ru/festival/komfort-i-prozhivanie/

Как добраться: https://mintmusic.ru/festival/how-to-get-there