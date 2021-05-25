Путин заявил об успешном прохождении испытаний ЗРК С-500

Президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются и на очереди поставка этой системы в войска, сообщает ТАСС.

«В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьёзно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены боевые возможности Военно-Морского Флота, в том числе за счёт кораблей с крылатыми ракетами «Калибр». На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон». В Воздушно-космических силах более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются.», – сказал президент ни совещании с руководством иинобороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Путин отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и минобороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружения и техники на протяжении всего их жизненного цикла.