Роман Протасевич заявил о своем сотрудничестве со следствием

Видеообращение экс-редактора признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича появилось в открытом доступе в сети.

«Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами у меня нет», - сообщает Протасевич в ролике. Он также подтвердил, что отношение к нему со состороны белорусских правоохранителей «максимально корректное», а сам блогер «дает признательные показания».

«Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске», - добавляет он.

23 мая пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, и на борту которого находился Роман Протасевич, вынужденно сел в аэропорту Минска после информации, которую получили пилоты самолета, о потенциальной угрозе на борту самолета. Сразу после посадки в Минске Протасевич был задержан вместе со своей подругой, россиянкой Софией Сапегой. Информация о минировании самолета не подтвердилась.

24 мая международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией. Западные политики обвинили Беларусь 24 мая в государственном пиратстве, равносильном «военному акту».

