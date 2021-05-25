«Роснефть» приступила к строительству нефтеналивного терминала «Бухта Север»

На полуостров Таймыр для организации строительства прибыла передовая команда специалистов, начинающая реализацию проекта ПАО «НК «Роснефть» по строительству нефтеналивного терминала порт «Бухта Север» в рамках локомотивного проекта компании «Восток Ойл», сообщили Expert.ru в пресс-службе «Роснефть». Работы на севере Красноярского края будут вестись силами «Объединенной энергостроительной корпорации». Суда ледового класса уже доставили на Таймыр около 20 тысяч тонн грузов, включая тяжелую строительную технику, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи, а также материалы для обустройства промысловых городков.

Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30-ти миллионов тонн в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очереди строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 миллионов тонн. «Восток Ойл» - крупнейший проект не только российской, но и мировой экономики. Ресурсная база - свыше 6 миллиардов тонн нефти с высокими качественными характеристиками.

«Для сравнения ресурсная база всей формации Permian (крупнейшего сланцевого региона) в Соединенных Штатах – 6,3 млрд тонн, – отмечает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. – Только следует понимать, что плотность запасов там – 0,1, млн б.н.э. на км². В случае же с проектом «Восток-Ойл этот показатель составляет 17 млн б.н.э. на км². Неудивительно, что проект сверхпривлекателен для инвесторов. А ведь нефтегазовая отрасль сейчас явно недоинвестирована и реализация данного проекта может в корне изменить ситуацию».

Нефть месторождений «Восток Ойл» является легкой, малосернистой (содержит менее 0,05%) и по этим характеристикам превосходит сорта Brent и ESPO, не говоря уже об основном российском экспортном сорте Urals, в котором содержание серы достигает 1,8%.

«Восток Ойл» это флагманский проект не только для «Роснефти», но и для мировой нефтегазовой отрасли. Прогнозный уровень добычи и обширные конкурентные преимущества, такие как высокое качество нефти, близость к перспективным рынкам, синергия с судостроительным комплексом «Звезда» и др. превращают проект в настоящий магнит для инвесторов», – отмечает старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов.

При этом «Восток Ойл» - проект с минимальным углеродным следом, составляющим лишь четверть от среднемировых показателей новых крупных проектов. Для энергоснабжения объектов «Восток Ойла» будет использована ветрогенерация и попутный нефтяной газ.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: «север Красноярского края – это уникальное место с точки зрения перспектив развития ветрогенерации в РФ. Он сопоставим с такими регионами как север Англии или север Дании. Использование ветрогенерации может быть экономически эффективно, следовательно – это одно из основных направлений энергоснабжения проекта».

Старший аналитик WMT-Consult Валерий Андрианов: «с экологической точки зрения «Восток Ойл» станет проектом нового поколения. Новейшее буровое оборудование позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. В проекте будут учтены самые жесткие экологические требования. Главным приоритетом реализации «Восток Ойла» является сохранение хрупкой природы региона. В общей сложности, удельная интенсивность выбросов в период работы «Восток Ойл» составит порядка 12 кг СО2 на баррель добычи. Это – очень хороший показатель, ведь, по данным WoodMackenzie, данный показатель по новым месторождениям составляет порядка 50 кг».

Реализация проекта «Восток Ойл» позволит освоить уникальный ресурсный потенциал региона. Конкурентным преимуществом проекта является близость к транспортному коридору – Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Восток Ойл» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных Президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.

«Восток-Ойл – это таймырские месторождения с прямым каналом сбыта по северному морскому пути и колоссальной ресурсной базой, – говорит директор Центра политической информации Алексей Мухин. – Добыча в рамках Восток Ойл – это не только буровые установки и промысловые объекты, это морские терминалы, резервуарные парки, аэродромы, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса – сложная высокотехнологичная инфраструктура. Инфраструктура, которая создаётся с нуля, обеспечит крупными заказами российскую промышленность. И все заказы для проекта выполнять будут именно российские производители».

Проект «Восток Ойл» предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест. Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тысяч человек.

Для организации вывоза продукции на судостроительной верфи «Звезда» размещен заказ на серию из 10 танкеров высокого ледового класса Arc7. В целом для реализации проекта «Восток Ойл» планируется построить 50 судов различных классов, в том числе танкеры, газовозы, суда обеспечения. Также, подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 буровых установок отечественного производства, которые будут использоваться в рамках проекта.

В рамках реализации проекта планируется строительство электрогенерации мощностью 3,6 ГВт, 3 аэродромов, 2 морских терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея. Реализация проекта «Восток Ойл» даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение, и будет иметь значительный мультипликативный эффект.