Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами

С 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, передает РБК.

Российские власти сообщают, что решение о возобновлении полетов в эти страны принималось принято с учетом эпидемиологической обстановки в них. Начиная со вторника, из Москвы в Джидду, Канкун и Лиссабон будут вылетать по три рейса в неделю. Еще два рейса в неделю будут совершаться из столицы в Рейкьявик и Валетту.

Ограничения на международное авиасообщение с другими странами вступили в силу в марте 2020 года после объявлении ВОЗ о переходе эпидемии коронавируса в пандемию. Постепенное возобновление полетов за рубеж началось летом текущего года и к середине мая Россия уже совершала полеты в 28 стран, включая Грецию, Египет, Кубу, Мальдивы, Сербию, Германию. При этом ряд стран не готов к приему туристов из России из-за строгих ограничений, действующих внутри этих государств.

