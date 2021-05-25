Российский суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 26 млн рублей из-за неудаления запрещенного российским законодательством контента, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службе Таганского районного суда столицы. Московский суд признал Facebook виновным в нарушении п.2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации). По двум правонарушениям штраф составил — 4 млн руб., в остальных шести — 3 млн руб.

Вчера, 25 мая, мировой суд Таганского района оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент об акциях протеста оппозиции.