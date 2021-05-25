Росстат: промышленное производство в РФ выросло в апреле на 7,2%

В апреле 2021 года промышленное производство выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2%. В целом, за 4 месяца 2021 года рост составил 1,1% к январю-апрелю 2020 года, сообщается на сайте ведомства.

Рост объемов к апрелю 2020 года показали обрабатывающие отрасли – на 14,2%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 6,2%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 25,9%. Высокие темпы роста к аналогичному периоду прошлого года частично объясняются тем, что ряд предприятий в апреле 2020 года ограничили производство в связи с введёнными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, отмечает Росстат.