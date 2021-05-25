Курс доллара: рубль готов пробить психологическую отметку

Курс доллара снизился к рублю на торгах во вторник. Доллар США начал торги на отметке 73.45 , а евро начал день на отметке 89.67. К 17:00 доллар упал и достиг уровня 73.32 рубля, а евро поднялся до 89.80 рубля. Индекс DXY при этом понизился с 90.02 до 89.84 пункта

«На открытии рубль испытал кратковременную просадку, после чего повысился благодаря позитивному внешнему фону, вновь переписав двухмесячный максимум к доллару. Однако незадолго до старта основной сессии российская валюта стала активно снижаться вслед за нефтью»,- комментирует движения рубля в течении дня аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Мировые рынки с начала дня демонстрируют восходящую динамику. Позитивом по-прежнему выступает продолжающееся умеренное снижение доходностей гособлигаций США, рост которых ранее провоцировал распродажи на рынках из-за опасений более раннего ужесточения монетарной политики ФРС на фоне усиления инфляции»,- описывает рыночные факторы аналитик.

Краткосрочно рубль, вероятнее всего, будет двигаться в коридоре 73.1 — 73.6 в паре с долларом и 9.6 — 90.1 в паре с евро.

Рубль пытался укрепляться, достигая в моменте 73,27 за доллар, но слабел против евро, отмечает Андрей Кочетков из Открытия Брокер.

"В пользу рубля работает фактор налоговых платежей, ослабления доллара на Forex и достаточно высокие аппетиты к риску. Инфляционные опасения в США и Европе немного успокоились, что отразилось в форме снижения доходностей 10-летних казначейских обязательств США до 1,59%", - отмечает аналитик.

"В техническом плане пока ничего не меняется. Для более уверенного укрепления рублю необходимо закрепиться под зоной 73,0-73,5 за доллар. Пока из достижений можно лишь отметить обновление предыдущих максимумов. Возможно, что прорыв состоится в ближайшее время, когда прояснится вопрос встречи президентов РФ и США. Как минимум, это благоприятный геополитический сигнал. Однако со стороны инвестиционных потоков пока может наблюдаться затишье из-за роста ожиданий более агрессивного повышения ставки ЦБ РФ", - оценивает Кочетков.

Кремль во вторник подтвердил информацию, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня.

Курс доллара, курс евро, курс рубля - прогноз

Курс доллара: в Сбербанке сделали новый прогноз по рублю

Курс доллара онлайн: движение рубля в сторону укрепления будет ограничено