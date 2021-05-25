Сообщения о «минировании» вновь всколыхнули столицу

Сообщение о том, что правоохранительные органы получили информацию о минировании всех станций московского метрополитена, всех вокзалов и аэропортов, а также гостиницы «Космос», появилось в информагентствах 25 мая за четверть часа до полудня. Набор перечисленных объектов оказался самым масштабным за последнее время.

О подробностях события силовики сообщают скупо. В пресс-службе ГУВД Москвы Expert.ru сообщили, что подобными вопросами занимается не полицейское ведомство, и перенаправили вопросы к представителям ФСБ. Главное управление МЧС по городу Москва проинформировало, что в целях устранения разногласий в комментариях ответы на вопросы может дать лишь профильное ведомство, также перенаправив за данными ответами в Федеральную службу безопасности. В Центре общественных связей ФСБ ответили, что пока указаний комментировать данную информацию к ним не поступало, посоветовав для получения уточняющих сведений ориентироваться на официальные сообщения ведомства.

ТАСС обнародовал информацию, согласно которой сигнал о минировании поступил посредством электронного письма на сайт ФСБ. По данным агентства инициирована масштабная проверка всех социально значимых объектов Москвы.

Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на собственные источники, также сообщило о проведённой в гостинице «Космос» эвакуации, в результате которой из здания выведено 745 человек.

В профильном отделе самой гостиницы Expert.ru данную информацию подтвердить отказались, ссылаясь на её конфиденциальность. Корреспондент издания отправился к «Космосу», чтобы посмотреть на события глазами очевидца.

В результате беседы с посетителями и персоналом гостиницы выяснилось, что эвакуационные мероприятия действительно имели место, но ближе к 15-00 «Космос» возобновил работу в штатном режиме. С тех же слов можно заключить, что никаких взрывчатых устройств в отеле не обнаружили.

Не обнаружено, по всей видимости, следов предполагаемой взрывчатки и на других социальных объектах. В обычном режиме продолжило работу московское метро, не отмечено срывов в движении поездов, как пригородных, так и дальнего следования.

Expert.ru поинтересовался также ситуацией в аэропортах столицы. В аэропорту «Внуково» изданию ответили, что сообщений о минировании к ним не поступало, никаких экстренных мероприятий в аэропорту не производилось, прилёты и вылеты осуществляются по штатному расписанию. Пресс-служба аэропорта «Шереметьево» сообщила Expert.ru, что информации о минировании, а равно и о внештатных действиях, связанных с этим, они не имеют, работа аэропорта проходит в обычном режиме. Из вышесказанного можно с большой долей вероятности заключить, что информация о минировании оказалась, в очередной раз, ложной.

Департамент здравоохранения Москвы отказался давать комментарии по поводу возможных пострадавших при эвакуации из гостиницы «Космос», посоветовав по данному вопросу обратиться к источникам в правоохранительных органах.

На условиях анонимности бывший сотрудник Национального антитеррористического комитета рассказал Expert.ru о способах сообщений о минировании (в том числе — ложном), о возможностях обнаружения злоумышленников, а также о последствиях подобных действий для общества и государства.

«Сообщения о готовящихся актах терроризма, как реальных так и ложных, отправляются двумя основными способами, — . сказал собеседник издания. — Первый способ, назовём его “классическим” — это телефонный звонок. Как правило, подобным образом поступают подростки, действуя из хулиганских побуждений, либо лица с неустойчивой психикой, где в основе действий лежит какое-либо психическое расстройство».

В этом случае возможность обнаружения злоумышленника достаточно высока. Если речь идёт о звонке с мобильного или стационарного домашнего телефона, то здесь комментарии, как говорится, излишни, для установления личности звонившего требуется минимальное время. Если звонок совершён с уличного телефона-автомата, то и тут для обнаружения преступника существует устоявшийся алгоритм.

Все телефоны-автоматы подключены к единой сети, фиксирующей время звонка, и находятся под наблюдением видеокамер, позволяющими установить внешний облик каждого звонившего в каждый отрезок времени. Система «Умный город» позволяет далее отследить весь путь человека, совершившего указанный звонок, до конечной точки его пребывания. В ряде случаев, если удаётся уже в момент разговора определить точку местонахождения телефона-автомата, то задержать преступника может даже оперативно прибывшая на место группа немедленного реагирования. Таким образом, совершить данное противоправное действие при помощи “бесхозного”, уличного телефона, и остаться при этом безнаказанным, также практически невозможно».

«Второй способ сообщения о ложном акте терроризма — это отправка письма напрямую на электронную почту силового ведомства, — продолжил собеседник. — Подобный способ используют те, кто изначально сознательно планирует принести максимально возможный вред своими действиями. Речь идёт о преднамеренных осмысленных поступках, совершаемых специально подготовленными для этой цели людьми или организациями.

В данном случае определить сложно не только личность отправителя злонамеренного письма, но и местонахождение IP-адреса, с которого осуществлена отправка сообщения о том же ложном минировании. Для осуществления указанных действий злоумышленники используют VPN-серверы, которые не позволяют пока достоверно установить даже страну пребывания преступника или преступников. Это условие позволяет “минёрам” оставаться безнаказанными и совершать свои действия многократно. Этим, не в последнюю очередь, объясняется обилие подобных инцидентов».

Что касается негативных последствий данных «минных атак», то наряду с ощутимыми финансовыми затратами на проведение мероприятий по проверке и эвакуации граждан собеседник назвал нагрузку на человеческие и технические ресурсы, а также возможность использовать «телефонный терроризм» для отвлечения сил и средств правоохранителей от возможного реального теракта, либо другого правонарушения.

Кроме того, собеседник добавил, что наибольшее количество сообщений о ложном минировании пришлось на период 2019-2020 годов, ранее — в 2014 году, а до этого только в начале 2000-х годов.