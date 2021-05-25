Строительство первого детского сада по проекту «Индустриальные кварталы» согласовано – заммэра Ефимов

Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства детского сада в рамках реорганизации бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» по городскому проекту «Индустриальные кварталы». Об сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Договор по комплексному развитию территории бывшей промзоны на северо-западе Москвы был подписан летом прошлого года по инициативе правообладателя. В рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвестор возведет два детских сада на 200 мест, школу и поликлинику, а также недвижимость общей площадью более 170 тысяч квадратных метров. На прошлой неделе было получено положительное заключение на строительство первого детского сада и четырех жилых домов, ранее застройщик приступил к строительству первой школы по проекту», – сообщил заместитель мэра.

По соглашению между инвестором и городом реализация проекта комплексного развития бывшей промзоны должна быть завершена до конца 2026 года.

«При согласовании проекта планировки комплексного развития этой территории перечень социальных объектов определялся исходя из потребностей района и его жителей. Школу на 800 учащихся планируется открыть через два года, а также в рамках первого этапа с начала года ведется строительство жилого дома с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену», - добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Жилой квартал «Октябрьское поле» возводится на северо-западе Москвы вблизи Серебряного бора и Строгинского затона. Участие в создании архитектурного облика проекта, разработке концепций входных групп и благоустройства, принимали ведущие российские бюро.

«Четыре 25-этажных корпуса рассчитаны на 912 квартир, в них предусмотрена одноуровневая подземная автостоянка, встроенно-пристроенные нежилые помещения и детские образовательные учреждения на 100 воспитанников. Помещения общественного назначения, расположенные на первых этажах жилого комплекса, создадут условия для развития предприятий сферы торговли и услуг, обеспечат доступ к необходимой инфраструктуре в шаговой доступности от места жительства, а также позволят обеспечить район дополнительными рабочими местами. На территории проекта будут организованы открытые автостоянки, в том числе для маломобильных граждан. Также на закрытой территории комплекса, разместятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха, малые архитектурные формы и озеленение придомовой территории», – сообщила генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

В 2020 году также был заключен второй договор на реорганизацию части бывшей промзоны «Коровино» на севере столицы. В 2035 году тут построят новый производственный и деловой центр с современной инфраструктурой – это 13 тысяч новых рабочих мест для горожан.

В 2021 году были приняты еще восемь проектов решений о КРТ бывших промзон «Грайвороново», «Зюзино», «Каширское шоссе», «Бескудниково», «Кунцево», «Коровино», «Чертаново» и «Теплый Стан».

Всего в рамках проекта комплексного развития территорий бывших промзон в Москве планируется реорганизовать более 120 участков. Реализация городского проекта «Индустриальные кварталы» позволит создать около 500 тысяч новых рабочих мест, привлечь более 7 трлн рублей частных инвестиций, бюджетный эффект составит не менее 3 трлн рублей.