Суэцкий канал снизил на 40% сумму претензий к судну Ever Given

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что администрация канала согласилась на 40% снизить сумму компенсации за ущерб, нанесенный застрявшим в марте контейнеровозом Ever Given и предоставить «хорошие условия» по оплате, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Al-Youm As-Sabia.«В ходе переговоров с компанией, которая владеет панамским контейнеровозом Ever Given, мы согласились снизить сумму требуемой компенсации на 40% – с 916 млн долларов США до 550 млн долларов – и предоставили хорошие условия по выплатам. Это произошло после того, как мы получили от компании расчетную финансовую стоимость судна и перевозимых на нем товаров», – сказал Рабиа. При этом, по словам главы управления канала 200 млн долларов должны быть уплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся 350 млн долларов должны поступить позднее в виде банковских платежей через гарантийные письма. Компания-владелец пока не дала ответ на это предложение.

По подсчетам финансово-аналитической компании Refinitiv, за время блокировки Суэцкого канала, он потерял около 95 млн долларов транзитных сборов. По данным Bloomberg каждый день простоя Суэцкого канала обходился египетской казне в 12-13 млн долларов США.

Судно «Ever Given» принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом на находится под управлением судоходной компании Bernhard Schulte Shipmanagement.

Утром 24 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн сел на мель поперек Суэцкого канала и полностью перекрыл по нему движение. Через канал осуществляется перевозка около 12% всех грузов. По данным Bloomberg каждый день простоя Суэцкого канала обходился мировой экономике в 9,6 миллиарда долларов. Египетская казна из-за остановки судоходства по каналу ежедневно теряла около 12-13 млн долларов США.

28 марта Ever Given удалось снять с мели и судоходство в Суэцком канале возобновилось. Суд египетского города Исмаилия постановил наложить арест на контейнеровоз Ever Given до тех пор, пока владелец судна не заплатит компенсацию в размере 916 млн долларов США. В эту сумму были включены затраты на снятие корабля с мели, его ремонт, а также экономические потери канала из-за блокировки судоходства.