Банк «Траст» намерен взыскать с Мамута все долги

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск о взыскании с бизнесмена Александра Мамута долгов принадлежащих ему компаний A&NN Investment и «Синема парк», сообщают «Ведомости». Уточняется, что общая сумма долга составляет 19,2 млрд руб., дело будет рассматриваться в Пресненском суде Москвы, куда иск поступи 19 мая следует из карточки дела на сайте суда.

Представитель «Траста» заявил, что банк принял решение взыскать с бизнесмена долги. Поскольку были нарушены условия кредитного договора, а указанные компании не платят с марта 2020 года. Общий долг A&NN Investment и «Синема парк» составляет 23 млрд руб., поручителем по обязательствам выступает Мамут.

«Банк неоднократно встречался с представителями компаний и стороны совместно подготовили план реструктуризации на приемлемых условиях. Но Александр Леонидович Мамут отказался от подписания договора», -рассказал представитель банка. В организации оценивают действия Мамута, как стремление переложить свою ответственность на государственный банк, которому просрочил платежи по ряду компаний.

При этом представитель объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» сообщил изданию, что реальные цели «Траста» в споре с киносетями и Мамутом могут отличаться от декларируемых публично.