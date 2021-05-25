В Кремле ответили на обвинения России в причастности к инциденту с самолетом Ryanair

Русофобской одержимостью назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинения в адрес Москвы в причастности к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает агентство РИА «Новости».

«Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования», - сказал Песков. Он отметил, что Россия категорически не согласна с данной постановкой вопроса, однако это тот случай, когда бесполезно что-то объяснить.

«Действительно здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию», - резюмировал чиновник, отвечая на вопросы журналистов.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске из-за заявлений о нахождении на борту самолета взрывного устройства. После посадки был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который находился на борту лайнера.

24 мая несколько европейских авиакомпаний отказались от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, а в Ryanair сравнили действия белорусских властей с воздушным пиратством.