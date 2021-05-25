В России выявили 7,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 884, передает оперштаб по борьбе с заболеванием. Нарастающим итогом общее количество инфицированных увеличилось до 5 017 795 случаев, прирост составил 0,16% в относительном выражении. 24 мая сообщалось о 8406 случаях заражения.

Успешно перебороли заболевание 4 632 955 человек, из которых 8 743 были выписаны за последние сутки. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 92,3% от общего количества заразившихся. Число летальных исходов за все время достигло 119 194 пациентов, из которых 393 человека скончались за последние сутки.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов по суточному приросту больных коронавирусом. В столице за сутки выявлено 2 075 новых случаев ковид, 57 летальных исходов, 2 208 пациентов были выписаны, в общей сложности в Москве было выявлено 1 161 601 случай ковид.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы вошли Санкт-Петербург (+ 844), Московская область (+734), Ростовская область (+190), Воронежская область (+148).

