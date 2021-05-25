В Ялте появится новый многофункциональный медцентр

В Ялте в 2024 году сдадут в эксплуатацию новый многопрофильный медицинский центр. Постановление о выделении денег на его строительство 24 мая подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Общая площадь центра составит почти 100 тыс. кв. м. В главном корпусе разместятся стационар на 410 коек, операционный блок, отделения диагностики, реанимации и интенсивной терапии. Это особенно важно для Крыма с его курортным сезоном, когда население полуострова скачкообразно и многократно увеличивается . Центр будет оказывать помощь по широкому перечню направлений: хирургия, травматология, кардиология, неврология, онкология, педиатрия, нефрология. Его также оборудуют всей необходимой телекоммуникационной техникой, чтобы местные врачи могли проводить консультации с коллегами из ведущих медучреждений России, сообщает 25 мая сайт правительства РФ.

В комплекс войдут также консультационно-диагностический центр, рассчитанный на 500 посещений в смену, детская поликлиника (300 посещений в смену) и дневной стационар на 60 коек. Кроме того, проект предусматривает возведение жилого комплекса на 300 квартир. Это поможет привлечь на полуостров высококвалифицированных специалистов из других регионов.

На создание центра в 2021 году выделено 300 млн рублей, в 2022 году – 3,7 млрд, в 2023-м – 5 млрд, в 2024-м – 6 млрд.

