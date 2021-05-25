Якутия сделала обязательной вакцинацию против коронавируса

25 мая 2021, 14:05
из открытых источников

Главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписала постановление об обязательной вакцинации против коронавируса, сообщает РБК. Об этом на заседании регионального оперативного штаба объявил глава Якутии Айсен Николаев. По сообщению пресс-службы главы Якутии, в первую очередь привиться от коронавируса должны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. В случае «необоснованного отказа» от вакцинирования» их могут не допустить к работе, а

работодателям, которые не обеспечат вакцинацию сотрудников, грозит штраф 200 тыс рублей. 

Игнатьева объяснила необходимость обязательной вакцинации напряженной ситуацией с COVID-19 в Якутии. В соответствии с документом, в Якутии должно быть привито не менее взрослого 70% населения, все работодатели обязаны организовать и обеспечить вакцинацию сотрудников. Это касается не только государственных и бюджетных организаций, но и индивидуальных предпринимателей и федеральных организаций, работающих на территории региона.

По словам главы управления Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат люди старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, медработники, сотрудники сферы образования и социальной сферы, работники, занятые в промышленности, энергетике, строительстве и ЖКХ, сотрудники правоохранительных органов. 

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил введение в нашей стране обязательной вакцинации от коронавируса. По его словам, в настоящее время российские власти исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса. «В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — сказал Песков.