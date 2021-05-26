Рейс Air France в Москву отменили из-за ограничений против Белоруссии

Air France отменила рейс Париж-Москва после того, как Россия не утвердила маршрут в обход белорусского воздушного пространства, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую авиакомпанию.

По словам представителя Air France, рейс AF1154 был отменен по техническим причинам, "связанным с облетом белорусского воздушного пространства, что требует нового одобрения от российских властей для входа на их территорию". Авиакомпания добавила, что рейс AF1155 из Москвы в Париж также был отменен. Air France также отметила, что предложила пассажирам выбрать новую дату поездки или получить возмещение за отмененный рейс.

Агентство Reuters ранее сообщило, что авиакомпания все еще планирует свой следующий регулярный рейс в Москву в пятницу при условии утверждения Россией плана полета, который позволит ей избежать пролета над Белоруссией.

Ранее сообщалось, что польское правительство запретило самолетам белорусских авиаперевозчиков входить в воздушное пространство страны.

24 мая Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией.

23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.