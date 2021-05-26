Акции дня: бумаги ВТБ растут на новостях о дивидендах

Лучше рынка торговались акции банка ВТБ по итогам дневной сессии на Мосбирже в среду, 26 мая. За день акции подорожали на +4,27% до 4,72 копеек за акцию.

Интерес трейдеров к акциям возник на фоне новостей о росте чистой прибыли в 2,8 раза до 114,6 млрд рублей по итогам 4 месяцев 2021 года. Кроме того, менеджмент компании допустил изменение размера выплат по

«префам» компании. При этом не уточняется в какую сторону допускаются изменения по дивидендам — повышения или понижения.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,66% до 3711,05 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,63% до 1590,58 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:27 мск составила 68,46долларов за баррель (-0,04%). Российская валюта укреплялась – 73,49 рублей за доллар.