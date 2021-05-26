Amazon покупает студию Metro Goldwyn Mayer

Компания Amazon достигла соглашения о покупке киностудии Metro Goldwyn Mayer, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Amazon. Сумма сделки, в рамках которой киностудия войдет в состав компании предпринимателя Джеффа Безоса, составила 8,45 млрд долларов США.

Amazon заявляет, что не планирует менять концепцию Metro Goldwyn Mayer, рассчитывая поддерживать их работу по производству кино, что в свою очередь дополнит «усилия компании по созданию передач в телеформате». Согласно пресс-релизу, Amazon получит право на публикацию на своей платформе Prime Video фильмов производства Metro Goldwyn Mayer, которых насчитывается более 4 тысяч, а также 17 тыс телевизионных шоу. По словам вице-президента Amazon Майка Хопкинса, компания планирует «развить и переосмыслить вместе с талантливой командой MGM» эту фильмотеку, в которую входит в том числе кинофраншиза об агенте 007 Джеймсе Бонде.

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon, продающий товары и услуги через интернет, был основан Джеффом Безосом в США в 1994 году.

Киностудия Metro Goldwyn Mayer была основана в 1924 году в результате слияния трех киностудий «Metro Pictures», «Goldwyn Pictures и «Louis B. Mayer Pictures», став крупнейшей киностудией США и мира начала прошлого века. На счету киностудии 205 наград американской академии «Оскар», в числе которых 15 наград киноакадемии за лучший фильм года.