Politico: Байден не посчитал нужным уведомить ЕС о согласовании саммита с Путиным

В то время как президент США Джо Байден готовится к своей первой поездке за границу в качестве президента, европейские лидеры замечают изменения в трансатлантической атмосфере, пишет Poltico.

Теперь вместо враждебного американского высокомерия Дональда Трампа появилось всем привычное вежливое и дружелюбное американское высокомерие, которое лидеры ЕС хорошо помнят из опыта общения с предыдущими президентами США, отмечает издание.

Завершая саммит в Брюсселе во вторник, главы государств и правительств ЕС заявили, что они оперативно отреагировали на посадку пассажирского самолета в Минске, и с удовлетворением отметили, что Байден поддержал их возмущение, высоко оценил действия ЕС, принятые меры и, похоже, готов последовать примеру Европы в подготовке санкций и других ограничительных мер.

Однако, отмечает Poltico, в то же время некоторые лидеры обратили внимание на тот факт, что Белый дом не предупредил их в понедельник, что достигнута договоренность о проведении саммита с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в следующем месяце.

Другой важной темой обсуждения на саммите ЕС стало предложение Байдена отменить патентную защиту вакцин от коронавируса, которое не поддержали европейские лидеры и, в частности, канцлер ФРГ Меркель.

«Мы счастливы, что Байден здесь», - сказал чиновник ЕС, наблюдавший за обсуждением этого вопроса.

Нет сомнений в том, что трансатлантические отношения значительно улучшились после ухода Трампа, который с удовольствием ругал европейских союзников, назвал ЕС «врагом» и сказал, что он был создан «для того, чтобы нанести ущерб США в торговле», отмечает издание.

При новой администрации Байдена США и ЕС удалось уладить некоторые торговые споры, согласовать санкции в отношении Китая.

Тем не менее, европейские лидеры явно не согласны с предположениями официальных лиц Белого дома, что союзники по ЕС теперь будут послушно следовать за Вашингтоном. Европейские партнерам также не понравилось, что Байден не посчитал нужным уведомить их о выводе войск из Афганистана, хотя решение прималось в течение нескольких месяцев.

Официальные лица ЕС также обращают внимание, что более чем через четыре месяца после инаугурации Байдена президент все еще не назначил посла в ЕС или НАТО.

Все это способствовало появлению в некоторых столицах ЕС, в том числе в Париже, ощущения, что ЕС должен продемонстрировать стратегическую независимость. Эта линия станет определяющей для дискуссий на саммите лидеров G7 в Великобритании и саммите лидеров НАТО в следующем месяце.

Официальный представитель ЕС заявил, что Брюссель и Вашингтон работают вместе, но ЕС при этом не считает себя обязанным вступать в контакт с Белым домом, прежде чем объявить о своих мерах против Белоруссии.

«Они не сказали нам, что собираются объявить о согласовании саммита с Путиным», - сказал чиновник. «Почему мы должны сначала поговорить с ними, прежде чем реагировать на то, что произошло у нас на заднем дворе (посадка ирландского самолета в Минске?»

После саммита во вторник Меркель отметила, что ситуация с Белоруссией высветила продолжающиеся разногласия между 27 странами-членами по поводу отношений с Россией.

Другой высокопоставленный чиновник отметил, что эти неизбежные разногласия стали причиной, по которой Европа выбрала свой собственный путь.

«Важно, с одной стороны, сотрудничать, координировать свои действия со всеми партнерами-единомышленниками», - сказал чиновник. «Трансатлантические отношения, конечно, могут усилить Соединенные Штаты и другие страны. Но важно также иметь собственное европейское видение в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, когда речь идет о наших приоритетах».