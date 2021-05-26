Байдена ждет испытание Женевой

После долгих согласований определены дата и место переговоров президентов Путина и Байдена. Они пройдут 16 июня в Женеве. Это очень удобно для американского президента, для которого встреча с Путиным уже стала неприятным испытанием. Все время правления Трампа Демократическая партия и лично Байден без пощады критиковали его за слишком мягкую политику по отношению к России. Обвинения в связях с Кремлем для прежнего хозяина Белого дома, как известно, едва не обернулись импичментом. И вот теперь, став президентом, Байден первым делом едет на переговоры с Путиным. Этот парадокс уже на все лады склоняют сторонники Трампа. Они теперь с демократами поменялись местами. В роли бескомпромиссных критиков Москвы ныне выступают республиканцы.

Дата 16 июня должна несколько снизить накал обвинений в адрес Байдена. Ведь перед переговорами в Женеве он посетит еще и саммит «Большой семерки» в Лондоне, встречу НАТО в Брюсселе, а 15 июня пообщается с лидерами стран ЕС. Получается, Байден совершает свой европейский вояж не Путина ради, а для укрепления подпорченного Трампом сотрудничества со старыми добрыми союзниками. Ну и заодно заедет поговорить с российским лидером. Легенда, в общем-то, хорошая и избирателей Байдена, особо не интересующихся внешней политикой, пожалуй что и устроит.

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На самом же деле именно переговоры с российским лидером — главное, ради чего американскому лидеру стоит приезжать в Европу. Слишком уж быстро при нем стали ухудшаться и так более чем сложные отношения Москвы и Запада. Отозваны послы России и США, один «шпионский» скандал следует за другим. И это — при том, что Байден затеял «перезагрузку» своей ближневосточной политики. Он намерен вернуться к «ядерной сделке» с Ираном и к тому же хочет продолжить противостояние с Китаем. Все это предполагает некоторое взаимодействие с Москвой, которого, если дела пойдут так, как идут, может и не получиться.

В преддверии встречи с Путиным администрация Байдена была вынуждена пойти на рискованный для своей репутации шаг. Истекал срок, в который госдеп должен отчитаться перед конгрессом о введении санкций по газопроводу «Северный поток — 2». Пополнение американского антикремлевского «черного списка» стало бы не лучшим фоном для переговоров двух лидеров.

В итоге соответствующий доклад был предоставлен, но в числе подпавших под санкции не оказалось Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта и его руководителя Маттиаса Варнига. Тех, кто на этом основании поспешил записать Байдена в лоббистов интересов Москвы, стоит разочаровать. Отменить санкции по «Северному потоку — 2» он не вправе. Это прерогатива конгресса, к которому с соответствующим предложением, Белый дом не обратился. Введение санкций против компании-оператора лишь приостановлено — об этом, собственно, и сказано в заявлении госдепа. Отменить эту приостановку Байден может в любой момент, в том числе, после встречи с Путиным. Тем более, что до 16 июня газопровод достроить не успеют. Все будет зависеть от того, сумеют ли оба лидера найти взаимопонимание. И еще от того, не появятся ли к дате саммита июня новые проблемы в двусторонних отношениях.

А они могут появиться. Серьезно осложнить достижение компромисса может ситуация вокруг Белоруссии. Тут Байдену также пока удается лавировать. В то время, как европейские союзники США оперативно договорились о санкциях против Белоруссии, американский президент дал поручение лишь приступить к их разработке. Впрочем, и здесь долго тянуть не получится. Уже 3 июня истекает американский иммунитет от санкций для ведущих белорусских компаний, введенный еще тогда, когда Александр Лукашенко рассматривался на Западе в первую очередь как посредник в деле урегулирования конфликта в Донбассе. Иммунитет нужно будет или отменять, заслужив неодобрение Москвы, или продлевать, поставив себя под удар критики со стороны республиканцев.

Они уже анонсировали свои меры, если уж называть вещи своими именами, по срыву встречи Байдена и Путина. В конгрессе готовятся законопроекты, которые связывают по рукам и ногам нынешнего президента, когда дело касается санкций. Один из них, подготовленный четырнадцатью сенаторами-республиканцами, касается «Северного потока — 2». Отбиться от него Байден сможет, только мобилизовав усилия всей своей партии. Не факт, что это получится. Перспектива налаживания отношений с Москвой не вдохновляет многих политиков-демократов. Достаточно напомнить, что «акт Магнитского» в конгрессе США инициировали отнюдь не республиканцы, а однопартийцы Байдена. Кроме того, по опросам, американский президент теряет популярность. А это обстоятельство не очень способствует мобилизации сторонников.

Однако игра стоит свеч. В Кремле особых иллюзий относительно возможности налаживания отношений с Байденом не питают. «Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, вряд ли приходится. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно», — философски оценил предстоящие переговоры пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Тем не менее, провал переговоров в Женеве, скорее всего, будет воспринят российским визави Байдена в весьма негативном ключе. как свидетельство того, что иметь дело с нынешним президентом США не надо, а такой итог его вряд ли устроит.