Биржевая Америка стала ближе

Московская биржа 25 мая начала торги фьючерсами на индекс американских акций, Расчетный фьючерсный контракт номинирован в долларах, но торги и расчеты производятся в рублях. Торговый код контракта — SPYF.

Базовым активом нового фьючерсного контракта являются инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500ETF Trust. Это, говорится в сообщении биржи, крупнейший и самый популярный в мире фонд инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P500,. Совокупная стоимость его чистых активов (СЧА) — 358 млрд долларов. В корзину фонда входят акции 505 крупнейших по капитализации компаний США.

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Объем одного фьючерсного контракта будет соответствовать стоимости одного инвестиционного пая ETF-фонда. Одновременно будут доступны четыре ближайшие серии контрактов. Расчетной ценой при исполнении фьючерса будет цена закрытия базового актива на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Начало торгов фьючерсными контрактами на SPDR S&P500 ETF Trust на Московской бирже, считает управляющий партнёр Advice Finance Сергей Смит — позитивная новость для всех типов инвесторов, включая и частных. Это один из крупнейших в мире фондов, инвестирующих в акции из базы расчета индекса S&P500, в его корзину входят акции 505 крупнейших по капитализации американских компаний. Поэтому доступ к фьючерсам фонда даст российским клиентам возможность более диверсифицировано распределять свои инвестиции.

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Тот факт, что стартуют торги именно фьючерсами, позволит активно работать и спекулянтам — за счёт плеча, и инвесторам, менее охотно использующим плечо, поскольку для работы в данном инструменте потребуется меньшая сумма залога, добавляет аналитик. И еще один плюс — достаточно низкая волатильность на sp500, поэтому фьючерс как инструмент, вероятней всего, будет пользоваться хорошим спросом у российских инвесторов.

Теперь надо посмотреть на практику

В последние годы спрос на иностранные бумаги со стороны частных инвесторов активно рос, поэтому запуск торгов бумагами одного из самых популярных в мире фондов определенно вызывает интерес, соглашается глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Попытка торговать фьючерсами этого фонда на Московской бирже уже делалась в августе 2020 года, но некоторое время назад торговля им была приостановлена.

С 25 мая популярный торговый инструмент будет вновь доступен на Мосбирже, а значит — и неквалифицированным инвесторам, коих на Мосбирже подавляющее большинство. Более того он будет доступен и на ИИС, отмечает эксперт.

Новый контракт, уверена Тарасова, даст возможность всем типам инвесторов реализовывать различные стратегии на американском рынке акций, а также стратегии между контрактами на американские индексы. Кроме того, положительный фактор, интересный для частных инвесторов, — это расширение возможностей для диверсификации активов.

Эмитенты, добавляет аналитик, получат возможность вести расчеты в рублях и, как ожидается, это избавит их от необходимости проведения лишних транзакций, а также снизит возможные издержки и даст возможность видеть свой финансовый результат сразу в рублях. Однако, насколько это будет интересно клиентам биржи на практике, пока сказать трудно: стоимость бумаг здесь изначально будет отличаться от цены на них на других площадках, к тому же на ней неминуемо скажется и курсовая разница.