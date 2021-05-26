Доктор Мясников назвал основные условия для предотвращения инсульта

Известный российский врач телеведущий Александр Мясников назвал причины возникновения инсульта, а также перечислил основные условия для его предотвращения.

Специалист напомнил, что существуют два вида инсульта. Это ишемический и геморрагический. Как пояснил доктор, ишемический инсульт становится следствием кислородного голодания (ишемии) и выявляется в 80% случаев. Основными причинами такого вида инсульта выступают закупорка бляшек и эмболия, передаёт РИА Новости.

В частности, Мясников рассказал, что мерцательная аритмия может привести к образованию тромба. Он выстреливает, идёт в мозг и вызывает закупорку сосуда. Ещё одним фактором риска для развития этого заболевания является системная гипотензия (пониженное артериальное давление). Её вызывает постоянный приём таблеток так называемой скорой помощи.

Геморрагический инсульт, по словам, врача, возникает в 20% случаев и происходит из-за разрыва сосуда.

«Такой вид инсульта представляет большую опасность, чем ишемический, и может быть вызван приемом кроворазжижающих препаратов и разрывом аневризмы», – предупредил Мясников.

При это он подчеркнул, что все инсульты начинаются задолго до приступа, а чтобы избежать этого заболевания, необходимо соблюдать пять основных условий.

«Необходимо поддерживать нормальное артериальное давление, уровень холестерина, сахара, массу тела, а также бросить курить», – резюмировал доктор Мясников.

Ранее сообщалось, что Мясников назвал самый главный фактор риска для развития инсульта и инфаркта. По мнению специалиста, это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена.

Известный российский врач также отметил, что кроме всего прочего – ожирение ещё и второй, после курения, фактор риска для онкологических заболеваний, так как лишний вес приводит к «лежащей в основе рака» нечувствительности к инсулину. Как напомнил медик в настоящее время в мире от лишних килограммов и ожирения страдают более 2,5 млрд человек, что составляет около 40% от населения Земли.

