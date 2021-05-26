Борис Джонсон хотел заразиться COVID-19 в прямом эфире, заявил его экс-помощник

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел заразиться коронавирусом в прямом эфире, чтобы показать, что гражданам нечего бояться пандемии, заявил в среду членам британского парламента бывший помощник премьер-министра страны Доминик Каммингс. Об этом сообщает Business Insider.

Каммингс предстал перед комитетом Палаты общин, чтобы сообщить о политике борьбы с пандемией правительства Джонсона, которая могла, по его мнению, привести к катастрофическим последствиям.

В частности, экс-помощник утверждает, что Джонсон хотел продемонстрировать "безопасность" нового вируса в прямом эфире.

«Многие люди считали, что если премьер-министр скажет, что это похоже на свиной грипп, можно будет об этом не беспокоиться. Я [Джонсон] попрошу [главного врача] Криса Уитти инфицировать меня этим вирусом в прямом эфире по телевидению, чтобы все убедились, что бояться нечего».

Позже премьер-министр заразился вирусом и попал в реанимацию.

По сообщениям, Каммингс заявил также, что Джонсон предположил, что «большая опасность заключается не в кунг-гриппе (как он его называл), а во вреде, причиненном попытками его остановить».

«Я был прав с самого начала, и меня не следовало вталкивать в первую изоляцию. Экономический ущерб, нанесенный изоляцией, более разрушителен, чем гибель людей, вызванная Ковидом», - привел слова Джонсона Каммингс.

Каммингс также извинился перед семьями людей, погибших в результате пандемии.

«На самом деле высокопоставленные министры, высшие должностные лица, старшие советники, такие как я, потерпели катастрофическую неудачу», - сказал Каммингс.

«Когда страна нуждалась в этом больше всего, правительство провалилось».

Он добавил, что «хотел бы сказать всем семьям погибших о том, что сожалеет о допущенных ошибках».

Даунинг-стрит полагает, что заявления Каммингса, которого уволили в прошлом году после внутреннего спора из-за влияния невесты Джонсона Кэрри Саймондс на политику премьера, являются попыткой отомстить своему экс-начальнику.