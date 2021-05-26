Индекс Мосбиржи обновил свой исторический максимум, впервые поднявшись до отметки 3717,33 пункта (+0,8%). Напомним, предыдущий максимум составлял 3713,49 пункта. Он был зафиксирован 10 мая.

Согласно данным торгов, утром индекс Мосбиржи рос на 0,62%, до 3709,51 пункта, индекс РТС поднимался до 1590,76 пункта (+на 0,64%). При этом наибольший рост показывыали бумаги TCS (+2,03%), «Сургутнефтегаза» (+1,69%), ВТБ (+1,69%), Ozon (+1,55%) и «Магнита» (+1,29%).

Курс доллара на утренних торгах поднимался до 73,54 руб. (+0,06%), евро, напротив, снижался до 89,97 руб. (-0,07%).

Котировки «чёрного золота» также поддержали покупателей. Так, контракты на сорт нефти Brent росли до 69,13 долл. за бочку (+0,7%), на Light до 66,31 долл. за баррель (+0,36%).

