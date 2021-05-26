«Коммерсантъ»: похищенный у «Роскосмоса» 1 млрд рублей нашли в Гонконге и ОАЭ

Главное следственное управление СКР по Московской области завершило основную часть следствия по делу о хищении у «Роскосмоса» более 1 млрд руб. в 2017 году в ходе поставок электроники для научно-энергетического модуля (НЭМ), предназначенного для установки на Международную космическую станцию (МКС), передает «Коммерсантъ». Удалось установить, что деньги отмывались в Гонконге и ОАЭ.

Вначале расследование, которое было инициировано «Роскосмосом», велось в отношении неустановленных граждан. Позже выяснилось, что к мошенничеству причастны восемь фигурантов, включая экс-главу ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимира Солнцева.

В материалах дела указывается, что «Энергия» заключила контракт с Федеральным космическим агентством на создание НЭМ. Стоимость контракта составляла 15 миллиардов 15 миллионов рублей.

Однако Солнцев, вступив в преступный заговор с несколькими сообщниками, путем обмана похитили 1 млрд 72 млн руб., что нанесло РКК «Энергия» и «Роскосмосу» значительный материальный ущерб, говорится в материалах следствия. Уточняется, что в ходе сговора в марте 2017 года РКК и ОАО «ЦНИИ «Циклон» заключили договор, согласно которому на счета предприятия было переведено 1,32 млрд руб. за поставку электроники для НЭМ. Экспертиза установила, что средняя стоимость компонентов составляла 489 млн руб., то есть цена контракта была завышена почти втрое, а реальная сумма затрат на детали составила 278 миллионов, остальные деньги были присвоены и отмыты за рубежом.

Фигуранты через несколько сделок переводили средства на счета компаний Rosaero FZC и Somontaj general trading LLC в ОАЭ и компании Jushi com limited и Seanet trade limited в Гонконге.

В настоящее время большинству фигурантов дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемые свою вину не признают.

