Концерт La Commedia del’Arte. Мини-опера «Венецианское каприччио»

Два персонажа — Пьеро и Коломбина — поют на итальянском, а их дуэтом управляет русскоязычная сказочница. Сценическое действие сопровождает камерный инструментальный состав.

Перед началом спектакля прозвучит композиция Ираиды Юсуповой для музыкального театра по мотивам пьесы Карло Гоцци «Турандот».

Продолжительность программы — 60 минут

Вход — по билету в музей и по регистрации https://tsaritsyno.timepad.ru/event/1655453/

12+

Атриум Хлебного дома, ул. Дольская, д. 1 с. 4

«Венецианское каприччио» проходит в рамках параллельной программы к выставке «Под маской Венеции». Масштабную экспозицию можно увидеть до 29 августа в музее-заповеднике «Царицыно».