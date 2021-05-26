Украину оставили без саммита НАТО. Киев недоумевает

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил недоумение тем, что Киев не пригласили на июньский саммит НАТО, сообщает РИА Новости.

Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Ожидается, что в нем примет участие президент США Джо Байден.

""Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года", - заявил украинский министр в среду на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

По словам Кулебы, трудно представить лучший момент для предоставление Киеву Плана действий по членству в НАТО. Он также добавил, что в течение последних 13 лет со стороны альянса не были предприняты практические шаги для обретения Украиной членства в НАТО.

"Мы благодарны нашим партнерам НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано…Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями", - сказал Кулеба.

Кулеба добавил, что для предоставления Украине Плана действий по подготовке к членству в НАТО недостаточно одного лишь желания Киева.

Комментируя ситуацию вокруг "Северного потока-2", глава МИД Украины заявил, что теперь "есть намного больше шансов достроить этот проект", однако Киев готов до конца "бороться за защиту наших интересов".

«Мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И пока газ не потек по "Северному потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов», - заявил Кулеба.

Кулеба также добавил, что во время встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном он напомнил позицию Украины по "Северному потоку-2".