Курс доллара: движение рубля в сторону укрепления будет ограничено

Во вторник курс рубля умеренно укрепился к доллару и также умеренно слабел к евро. Открывшись утром на отметке 73,45 в паре с американской валютой и на отметке 89,67 – с европейской, к вечеру рубль продолжил торговаться разнонаправленно.

Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составлял 73,48 руб., подешевев за сутки на 1,5 коп. В свою очередь курс евро по сравнению с закрытием понедельника прибавил – курс единой валюты ЕС в это же время составлял 89,88 руб. (+12,5 коп.)

Курс доллара онлайн смотрите на графике: https://www.sberometer.ru/forex-now.php

Таким образом, курс рубля завершил основную сессию почти на тех же позициях, что сутками ранее в ожидании новых драйверов к движению. Пока же глобальные игроки сократили свою активность в ожидании скорой встречи лидеров США и РФ.

Напомним, 25 мая стало известно, что двусторонний саммит на высшем уровне состоится 16 июня в Женеве. Согласно данным телеканала CNN, два американских чиновника заявили, что Женева стала последним претендентом на место проведения встречи между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Позже на официальном сайте Кремля также была опубликована новость, что глава РФ и США встретятся в Женеве 16 июня.

Прогнозы и мнения экспертов по курсу рубля

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» напомнил, что вчера курс рубля пытался укрепляться, достигая в моменте отметки в 73,27 за доллар. При этом наша валюта слабела в паре с евро. Среди факторов поддержки курса рубля эксперт назвал налоговые платежи, ослабления доллара на рынке Forex и высокий интерес со стороны инвесторов к рисковым активам.

Как отметил Кочетков, в техническом плане для курсовой динамики пока ничего не меняется. Для более уверенного укрепления рублю нужно закрепиться внизу коридора 73,00-73,50. Пока из достижений можно отметить обновление предыдущих максимумов.

«Возможно, что прорыв состоится уже в самое ближайшее время на новостях о встрече Путина и Байдена. Как минимум, это позитивный геополитический сигнал. Однако со стороны инвестиционных потоков может наблюдаться затишье из-за роста ожиданий более агрессивного повышения ставки российского регулятора», – прокомментировал эксперт ситуацию на валютном рынке.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» отметил, что во вторник пара доллар-рубль торговалась ниже 73,50. При этом к середине вчерашнего дня, а также на закрытии российская валюта демонстрировала лишь незначительное укрепление против американской.

По мнению эксперта, глобальная обстановка накануне была неоднозначной: мировые цены на нефть корректировались после роста. Но, как считает он, рубль получал поддержку от остаточных продаж выручки в рамках налогового периода. Однако через пару дней этот позитивный курсовой фактор сойдёт на нет.

Главным же драйвером в укреплении курса рубля остаётся глобальная коррекция «американца» из-за ослаблений инфляционных ожиданий в США. Кроме того, инвесторы ждут улучшения отношений между Россией и США на фоне скорой встречи в Женеве президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Также Кравченко отметил, что пока санкционная риторика со стороны Запада в отношении Белоруссии не отражается на нашей стране. Но в любом случае напряжение среди глобальных игроков присутствует, поэтому сбрасывать со счетов эту ситуацию нельзя.

«Возможно по этой причине дальнейшее укрепление пары доллар-рубль в сторону 73,00 уже сейчас встречает сильное сопротивление, и при любом удобном случае рубль вернётся к верхней границе коридора 73,50-74,00», – прогнозирует эксперт.

Движение курса рубля в сторону укрепления будет ограничено. Прогнозы по курсу доллара

Между тем в управляющей компании «Альфа-Капитал» полагают, что в ближайшей перспективе рубль в паре с долларом, вероятнее всего, сохранит тенденцию к укреплению. Правда, при одном важном условии – отсутствии новых источников риска. При этом, в комментарии этой компании отметили, что вчера рубль дорожал уже не таки уверенно.

«Это может быть связано с тем, что пара доллар-рубль находился возле нижней границы диапазона, который был сформирован ещё в конце 2020 года. Поэтому преодолеть барьер в 73,00 ему будет непросто», – заявили в «Альфа-Капитал».

Как пояснили эксперты компании есть много желающих зафиксировать прибыль в рубле или просто попробовать сыграть на отскоке.

«Но это не отменяет того, что, с точки зрения макроэкономических показателей, внешнего баланса, а также оценок финансовых активов рубль в данный момент – одна из сильнейших валют сегмента ЕМ. И если никаких санкций мы пока не получим, то российская валюта сохранит тенденцию к росту», – сказали в «Альфа-Капитал».

О том, что потенциал для укрепления рубля сохраняется, заявили также в банке «Санкт-Петербург». При этом аналитики этой кредитной организации, отметив что в целом геополитическая обстановка для национальной валюты остаётся позитивной, признали, что на все российские активы оказывает давление ситуация с экстренной посадкой самолёта в Минске.

«В частности, ещё в понедельник Лондон обвинил Москву в том, что она якобы причастна к задержанию Протасевича и потребовал ввести из-за этого санкции против «Северного потока – 2». Ещё один неприятный для рубля момент – завершение в пятницу налогового периода, что безусловно ослабит курс. Поэтому несмотря на то, что потенциал для дальнейшего укрепления есть, движение пары доллар-рубль в сторону 73,00 будет ограничено», – предположили в банке «Санкт-Петербург».

В свою очередь Михаил Шульгин из «Открытие брокер» считает, что несмотря на укрепление, которое продолжается с 13 мая, рубль по-прежнему не выглядит перекупленным. Поэтому тестирование парой доллар-рубль поддержки в 73,00 остаётся весьма вероятным событием.

«Но мы полагаем, что пока пробить данный уровень, скорее всего, не получится», – резюмировал он.

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