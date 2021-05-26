Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

В самолете Ryanair, который экстренно был посажен в Минске, находился террорист, о чем знали далеко за пределами Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, комментируя инцидент, передает «Sputnik Беларусь».

«Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет», — сказал Лукашенко. Он уточнил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии и борт развернули у БелАЭС, опасаясь последствий для всего мира.

«А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?», - задал вопрос глава Белоруссии. Он уверен, что действовал в рамках закона, защищая людей, по всем международным правилам.

Также Лукашенко не исключает, что сообщения о минировании лайнера являются спланированной провокацией, поскольку, по его мнению, Запад очень быстро среагировал, - сразу ««посыпались» заявления о запрете полетов в белорусском воздушном пространстве.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске из-за заявлений о нахождении на борту самолета взрывного устройства. После посадки был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который находился на борту лайнера.

24 мая несколько европейских авиакомпаний отказались от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, а в Ryanair сравнили действия белорусских властей с воздушным пиратством.

