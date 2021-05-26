Лукашенко рассказал, будет ли Минск оправдываться за инцидент с самолётом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, собирается ли Минск оправдываться за инцидент с самолётом Ryanair. По его словам, этого никогда не будет.

«Стоять на коленях и оправдываться мы никогда не станем, так как не за что, – цитирует белорусского лидера газета «СБ. Беларусь сегодня». – Мы также отдаём себе отчет, что объективная информация наших обвинителей не интересует».

Как пояснил Лукашенко, Западу не нужна правда, так как они уже «запустили маховик обвинений». При этом президент Белоруссии отметил, что республика испытывает беспрецедентное давление, её хотят агрессивно проучить, поставить на место.

«Посмотрите, какое сегодня идёт беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий», – резюмировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко, комментируя инцидент с самолётом Ryanair, заявил, что в лайнере, который экстренно был посажен в Минске, находился террорист, о чём знали далеко за пределами Белоруссии.

«Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет», — сказал Лукашенко.

Он уточнил при этом уточнил, что информация о минировании самолёта поступила из Швейцарии и борт развернули у БелАЭС, опасаясь последствий для всего мира.

Также Лукашенко не исключает, что сообщение о минировании лайнера является спланированной провокацией, поскольку, по его мнению, Запад очень быстро среагировал, – сразу ««посыпались» заявления о запрете полётов в белорусском воздушном пространстве.

Напомним, 23 мая самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске из-за заявлений о нахождении на борту самолета взрывного устройства. После посадки был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который находился на борту лайнера.

