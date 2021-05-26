Нефть дешевеет на ожидании статистики по запасам в США

Мировые цены на нефть утром 26 мая показывают отрицательную динамику на ожидании статистики от минэнерго США о запасах за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июле подешевела на 0,03%, достигнув отметки $68,63, августовские фьючерсы потеряли в цене 0,15%, до $68,39 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI снизились на 0,21%, достигнув показателя $65,93 за баррель.

Участники рынка находятся в ожидании публикации официальной статистики по запасам нефти от министерства энергетики США. Аналитики выдвигают прогнозы по снижению коммерческих запасов в стране на 1,05 миллиона.

Инвесторы также отыгрывают оценку по изменению коммерческих запасов за неделю в США от Американского института нефти (API), опубликованную в ночь на среду. По итогам прошедшей недели запасы упали на 0,4 миллиона баррелей, аналитики прогнозировали, что снижение произойдет на 1,3 миллиона.

