«Норникель» рассказал общественности об экологических перспективах

ГМК «Норникель» в прямом эфире провела презентацию отчета об устойчивом развитии за 2020 год и Белой книги «О ликвидации последствий экологических происшествий 2020 года и мерах, принятых компанией». Участие во встрече приняли представители компании, общественности и эксперты отрасли. Это не первое открытое обсуждение экологических проблем, стоящих перед предприятием, но, пожалуй, самое острое в свете проблем, с которыми пришлось столкнуться «Норникелю» в 2020 и 2021 годах.

Среди участников презентации — старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО «ГМК “Норильский никель”» Андрей Бугров, посол доброй воли Организации Объединенных Наций Вячеслав Фетисов, заместитель министра промышленности и торговли РФ, председатель экспертного совета по устойчивому промышленному развитию Андрей Беспрозванных.

2020-й войдет в историю как очень трудной и сложный год для компании, отметил, открывая мероприятие, Андрей Бугров. Однако степень усилий «Норникеля» по достижению целей устойчивого развития показывает победа в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса» в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития», отметил он. «Такие отчеты становятся настолько же важными, как и финансовые. Здоровье и благополучие, достойная работа и инновации, индустриализация, инфраструктура, ответственное потребление и производство, а также принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата. Отчет рассказывает, что именно мы делаем», — рассказал Андрей Бугров.

Подготовка такого документа — большая и ответственная работа, признала управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова. Компания понесла высокие издержки, в том числе репутационные. Но у нее, подчеркнула эксперт, высокий потенциал устойчивости. «У “Норникеля” высокое качество управления, и даже при наличии проблем компания сохраняет позиции в числе лидеров по устойчивому развитию», – констатировала она.

«У “Норникеля” есть десятилетняя экологическая программа, которая уже работает. Источником развития становится переосмысление капиталистического развития мира в целом. Это значит, что компания должна быть успешна в долгосрочном плане, приносить прибыль своим акционерам, быть надежным бизнес-партнером, стабильным налогоплательщиком и привлекательным работодателем. И компания в этом направлении делает очень много», — заявил Вячеслав Фетисов. Андрей Беспрозванных подчеркнул, что власти ценят усилия «Норникеля» по сохранению экологии, и они всегда готовы подставить плечо и помочь в случае необходимости.

Пятидесятилетняя история развития промышленных территорий Арктики показывает, что в этом регионе все процессы идет своим путем, отметил президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» Евгений Ледков. Оборудование ветшает, стареет, технологии уходят в прошлое. «И если мы не будет обращать на это внимания, как не допускать, чтобы ржавели трубопроводы или объекты приходили в негодность, мы очень быстро превратим эту уникальную, чистейшую и красивейшую землю, единственное в мире место, где сохранились кочевники-оленеводы, в непригодную для жизни», — заявил он в ходе мероприятия.

В фокусе ГМК ряд направлений, подчеркнул, в свою очередь, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев: экологизация, реновация в Норильске, полная его перестройка, туристический проект, а также взаимодействие с народами Севера. По его данным, к примеру, компания израсходует 250 млрд рублей на Серный проект, который является частью федеральной программы «Чистый воздух», при том что вся федеральные программа оценивается примерно в 500 млрд. Таким образом, «Норникель» берет на себя 50% расходов всей страны.

Чистый воздух — одна из основных тем, которые находятся в центре внимания компании, согласился вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнёв. К 2025 году предприятие снизит объемы выбросов серы в воздух на 90%, а уже к 2023-му — на 40%. Что касается аварии на ТЭЦ-3, то предприятие провело оценку всего топливного комплекса и разработало долгосрочную программу ремонта общей стоимостью семь миллиардов рублей, но это еще не окончательная сумма. Работает программа реконструкции нефтебаз и других объектов, в нее будет вложено около 80 млрд рублей. Цифры предварительные, но деньги колоссальные.

Только на ликвидацию последствий аварии было направлено 12 млрд рублей. «Но мы будем открыто предоставлять отчетность о работе. Так, уже прошла Большая Норильская экспедиция. Ученые из 15 институтов оценивали ситуацию в регионе присутствия компании, мы получили огромное количество ценной информации о состоянии окружающей среды. В этом году планируем провести второй этап экспедиции и получить обновленные рекомендации о том, что еще необходимо сделать», — рассказал Сергей Селезнёв.

«При всем том, что авария шокировала своим размером, то, как была построена работа по ликвидации и информированию обо всех ее этапах, нас очень порадовало. К сожалению, сейчас в стране с завидной регулярностью происходят неприятные инциденты с большим общественным резонансом. И вот такой открытости, такого доступа к исходным данным, к диалогу со стейкхолдерами мы не видели. И мы иногда даже начинаем приводить в пример то, как “Норникель” повел себя в случае с аварией на ТЭЦ-3», — поделился руководитель программы по экологической ответственности бизнеса «WWF-Россия» Алексей Книжников.

Заместитель председателя общественного совета Минприроды Александр Закондырин, комментируя мероприятие, подчеркнул важность того, что «Норильский никель» всего спустя год после аварии подготовил Белую книгу. Это свидетельствует о том, что у него есть общая стратегия и понимание, куда двигаться в плане устойчивого развития.

«Более того, “Норникель” продемонстрировал совершенно другой формат открытости в данном случае. Обычно претензии к компаниям звучат в области скорости уведомления органов власти о происшествиях. Сейчас же, даже если в природу попал совсем небольшой объем нефти, условно десять литров, компания сама делает об этом заявление и дает максимальный доступ даже к такой информации экспертам и общественным организациям». В этом плане тут уже речь идет не об исправлении ситуации, а о нормальном устойчивом развитии и лидирующих позициях в области ESG и экологии», — констатировал Александр Закондырин.

В рамках мероприятия обсуждались такие проблемы, как ответственное инвестирование компании в развитие территорий присутствия, экологические инициативы «Норникеля», работа по преодолению изменений климата в Арктике, выпуск «зеленых» металлов, необходимых для создания «зеленой» энергетики, и раскрытие информации ESG.