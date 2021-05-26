«Новатэк» заложил свою долю в проекте «Арктик СПГ»

«Новатэк» передал в залог 60% своей доли в проекте «Арктик СПГ» по производству сжиженного природного газа на полуострове Гыдан, сообщает компания на своем официальном сайте. Информация также появилась на портале Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса).

«В залог передана доля в уставном капитале ООО "Арктик СПГ 2" в размере 60% уставного капитала, номинальной стоимостью 9 585 546 000 рублей», - говорится в сообщении «Новатэка». Компания не раскрывает держателя залога, однако ранее в корпорации уже заявляли, что планируют передать свою 60%-ную долю в проекте для привлечения финансирования по проекту «Арктик СПГ 2».

Первый денежный транш по проектному финансированию поступил от российских банков в апреле, в общей сложности планируется привлечь эквивалент в 11 миллиардов долларов. 3,11 миллиарда евро планируют вложить совместно в постройку производства сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» Сбербанк, Газпромбанк, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), госкорпорация ВЭБ и банк «Открытие».

«Арктик СПГ 2» является вторым крупнотоннажным проектом по производству СПГ «Новатэка» после «Ямала СПГ». В ходе реализации проекта планируется построить три линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая, которые совместно будут производить19,8 миллиона тонн СПГ в год.

