Польша «давит» на США из-за «Северного потока – 2»

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что его страна оказывает давление на США по вопросу санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Republika.

«Мы оцениваем это (отказ США вводить санкции против оператора строительства газопровода Nord Stream 2 AG – Эксперт) однозначно негативно, мы продолжаем оказывать давление, чтобы это решение изменить, это решение отменить. Мы можем сделать это эффективно, если будем говорить в один голос и во внутренней политике, и как союз государств в нашей части региона, государств, которые понимают, какую угрозу представляет строительство этого газопровода», – сказал Яблоньский.

20 мая администрация США отказалась вводить санкции против оператора строительства газопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига в связи с «интересами национальной безопасности».

25 мая президент США Джо Байден заявил, что санкции против «Северного потока – 2» контрпродуктивны, поскольку строительство газопровода практически завершено.