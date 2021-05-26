Польша закрыла небо для белорусских авиакомпаний

Польское правительство запретило самолетам белорусских авиаперевозчиков входить в воздушное пространство страны, сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.

«Кабинет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, используемых авиаперевозчиками из Белоруссии. Это часть санкций, предложенных премьер-министром (Польши Матеушем Моравецким – Эксперт) на заседании Совета Европы», – написал в Twitter Петр Мюллер.

24 мая Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией.

23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.