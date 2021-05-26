Посольство Чехии в Москве уволило 70 россиян

Посольство Чехии в Москве направило извещения об увольнении 71 россиянину, сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на представителя МИД Чехии Эву Давидову.

«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре», - сообщила Давыдова. Она уточнила, что еще восемь россиян будут уволены до конца мая. В посольстве останется работать 19 местных работников. Решение принималось в соответствии с требованиями российских властей.

17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов из-за того, что они якобы являются агентами спецслужб. Также власти Чехии не исключили причастность российских спецслужб ко взрывам в Врбетице. Позже генпрокурор Чехии Павел Земан обвинил в данном инциденте тех же «россиян, которые причастны к отравлению Сергея Скрипаля». Оба заявления вызвали напряженность в отношениях двух стран, после чего последовала взаимная высылка дипломатов и сокращение состава дипмиссий друг друга.

Из-за внесения Чехии в список недружественных государств, дипмиссия, согласно указу президента, не имеет права принимать на работу россиян, а уже работающие граждане РФ подлежат увольнению.

