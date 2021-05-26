Поезда останутся без вагонов-ресторанов

Гендиректор «Российских железных дорог» Олег Белозеров заявил, что в нынешнем виде вагоны-рестораны являются дорогостоящими, поэтому компания видит смысл в изменении концепции питания пассажиров, передает РБК. Глава компании сообщил, что такие вагоны сохранятся лишь в отдельных поездах и получат вместе с новой концепцией другое название — например, «кафе» или «бистро». По его словам, такой переход позволит снизить расходы пассажиров на питание в дороге.

Тем не менее, на отдельных маршрутах вагоны-рестораны нужны, признал Белозеров. Например, в фирменных поездах и поездах дальнего следования. Пожелания пассажиров в этой сфере зависят от конкретного направления и длительности поездки, и все эти нюансы компания планирует учесть при разработке новой концепции питания в поездах.

Намерения РЖД свидетельствуют о том, что компания думает о пассажирах и стремится сделать свои услуги более доступными, полагает основатель TalkBank Михаил Попов. Понятно, что концепция вагона-ресторана во многом себя исчерпала — доставлять еду теперь можно точечно, а выбрать питание — еще при покупке билета, как это часто делают авиапассажиры. Кроме того, концепция вагона-ресторана подразумевает более дорогое обслуживание, а предлагающие фаст-фуд кафе или бистро позволят воспользоваться услугами и потребителям с более низким чеком.

«Имеет смысл активно развивать формат и разнообразие дополнительных услуг, используя возможности технологий заказа через интернет или мессенджеры, — считает Попов. — Это позволит увеличить выручку относительно стоимости билета. Концепция, когда билет включает в себя только перевозку, а все остальные услуги вынесены за его стоимость, сейчас активно используется в авиакомпаниях. РЖД вполне может брать эту схему на вооружение и использовать в работе с клиентом».

Причем, заказывая дополнительные услуги уже во время путешествия клиент может потратить даже больше денег, чем при покупке билета, когда он настроен на снижение стоимости. Часто в процессе поездки пассажир понимает, что учел не все, и если компания предоставляет ему дополнительные сервисы, то он активно этим пользуется. Поэтому инициатива РЖД будет востребована и нормально принята пассажирами, убежден Попов.

Полностью отказываться от вагонов-ресторанов, вероятнее всего, РЖД не станет, оставив их в поездах дальнего следования, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. А вот стремление сократить их количество в поездах, которые находятся в пути менее суток, выглядит вполне логичным. Рестораны на таких маршрутах не пользуются большой популярностью, небольшие пайки для перекуса в дороге туристы берут с собой. Что же касается возможности заказать питание, то у проводников или в специально оборудованных кладовых разместят холодильники с сэндвичами и бутербродами, которые можно будет разогреть и перекусить в пути, полагает эксперт.

Логика в планах РЖД прослеживается совершенно четко. Это и оптимизация расходов (не нужно содержать поваров, официантов и закупать оборудование для кухонь), и просто возможность продать больше билетов, включая в состав вместо вагона-ресторана обычный вагон для перевозки пассажиров — купейный или СВ, говорит Кричевский.

В конце концов, напоминает он, РЖД как монополист на рынке железнодорожных перевозок существенно пострадала в период пандемии. Доходы холдинга за 2020 год оказались ниже доходов 2019 года на 9,1% и составили 2,28 трлн рублей, а чистый убыток по МСФО составил 52,4 млрд рублей. Теперь компании необходимо добирать выпавшую за карантин и период запретов на поездки прибыль.