Прогноз погоды: жара, дожди и ураганы – синоптики дали новый прогноз на лето 2021

Лето, ах лето – вот ты уже и на пороге. Всего каких-то четыре дня, и ты официально вступишь в свои права. Как мы ждали тебя, лето, как скучали длинными зимними днями, пытаясь разглядеть через морозные узоры снежную пургу.

И мы дождались. Но, дорогое лето, ведь то каким ты будешь, зависит от погоды, порадуй нас теплом, солнцем, ласковым морем, ягодами и фруктами.

Лирическая часть закончена, перейдём к практической. А вот здесь не всё так романтично и радостно. По крайней мере, так утверждают синоптики. Согласно их долгосрочным прогнозам, в период с июня по август нас ждут грозы, ливни, ураганы, жара, холод, град и ещё всего понемногу.

Таким образом, метеорологи, не мудрствуя лукаво, напророчили России всё и сразу, чтобы потом сказать: «А мы предупреждали!». Но, давайте посмотрим, что же ожидает Русскую равнину в ближайшие три месяца, не забывая, что прогноз предварительный, который, как известно, если и сбывается, то точно не на все 100%

Прогноз погоды на июнь 2021

По прогнозу синоптиков, начало предстоящего лета будет прохладным, это уже обещают давно и прогнозы на июнь более-менее стабильные в этом плане. Дожди, резкие скачки атмосферного давления. При этом тёплый фронт будет периодически сменяться холодным, потом наоборот.

Москва выдаст в начале июня холодную погоду – согласно данным метеорологов, в столице и Подмосковье столбики термометров опустятся до плюс 15-16, возможна гроза, ливень, сильный ветер. После 3-4 июня придёт потепление, за которым вскоре опять последует падение температурного фона и так почти весь месяц. Подпортят настроение и дожди, которые, как нам обещают, станут идти через два дня на третий.

Санкт-Петербург в июне будет, как всегда, мокрым, туманным и прохладным. В начало месяца, по прогнозу синоптиков, произойдёт резкое падение температуры до плюс 10-12, после чего станет значительно теплее – ожидается, что примерно с 5-6 июня воздух в Северной столице станет прогреваться до плюс 20.

В середине июня город на Неве накроет аномальная для СПб жара – плюс 29-30. Ветра сильного не обещают, дожди будут, барическая пила заработает как швейцарские часы, поэтому даже молодым, здоровым людям будет тяжеловато. Пожилым же и метеозависимым гражданам можно только посочувствовать.

На Урал начало лета, как предполагают метеорологи, принесёт теплую погоду, каких-то непривычных для этого времени года холодов не будет, а вот дождей обещают в огромном количестве.

На юге страны июнь ожидается довольно прохладным, за исключение Краснодара. Там местным жителям обещают плюс 29-32. На курортах же Кубани будет всего плюс 23-25, а, например, в Сочи ещё и очень дождливо и ветрено. Крым покажет в среднем по полуострову около плюс 25, что также умеренно тепло для этого времени года

Прогноз погоды на июль 2021

А вот июль, по прогнозу синоптиков, ожидается сложным из-за жары, которой накроет всю страну практически без исключения. Такая погода простоит почти до начала августа.

Так, в Москве прогнозируют плюс 30-32 в среднем. Небо днём будет ясным, а вот ближе к вечеру и после полуночи возможны сильные ливни, грозы и даже ураганы.

В регионы Поволжья в июле придёт настоящий африканский зной. В частности, в Татарстане, побившим рекорды по жаре уже в мае, обещают во втором календарном месяце лета плюс 40. Серьезная ситуация сложится с лесными пожарами, дождей не будет. И это только всё усугубит.

Северная столица России тоже станет изнемогать от палящего солнца, которое нагреет воздух минимум до плюс 30.

С дождями здесь также, судя по всему будет дефицит. Пока обещают только раскаленный асфальт и медленно катящую свои волны Неву. Так что, если вы решили податься в эти края в отпуск, то будьте осторожны – такая жара переносится в Санкт-Петербурге крайне тяжело из-за высокой влажности.

В Сибири будет немного прохладнее, чем в везде – плюс 25-28. Возможные небольшими и редкие подъёмы температурного фона до плюс 32. Дожди ожидают, но в малом количестве.

Прогноз погоды на август 2021

Прогноз на август пока самый острожный – до него ещё очень далеко. Так что риск ошибок велик, будем и мы смотреть на предложенные синоптиками варианты погоды на третий летний месяц весьма скептически. Пока нам обещают, что жара продолжит испытывать россиян, и только к началу сентября немного станет прохладнее.

В Москве до конца августа, согласно долгосрочным прогнозам метеорологов, будет плюс 29-30, а вот в Петербурге наконец-то станет прохладнее и после невыносимого июльского пекла обещают приятные плюс 25-27. Город на Неве наконец-то умоется грозовыми ливнями, смыв налетевшую пыль и остудив вечный гранит. Местами возможен град, грозы, усиление ветра до ураганных значений.

На Дальнем Востоке погода будет нестабильной: то гроза и шквалистый ветра с градом, то штиль и жаркие солнечные дни. Похожая климатическая ситуация прогнозируется также на Урале и в Сибири.

Вот такое лето, по утверждению синоптиков, нас ожидает в этом году. Но пока верить в то, что в июне, июле и августе будет всё так печально, всё-таки не хочется. Поэтому, приняв к сведению этот прогноз, будем надеяться, что летний сезон 2021 нас не разочарует.

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