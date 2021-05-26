Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя вводить в стране обязательную вакцинацию, сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Россия-24».

«Я хочу еще раз обозначить свою позицию. Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью», – сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

19 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил введение в нашей стране обязательной вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2.

По его словам, в настоящее время российские власти исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер.

«Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», – подчеркнул Медведев.

Он также подчеркнул, что это является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны – защиты всего населения. «И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придётся ещё давать свои ответы», – отметил зампред Совбеза РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. «В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», – сказал Песков.

25 мая главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписала постановление об обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом на заседании регионального оперативного штаба объявил глава Якутии Айсен Николаев. По сообщению пресс-службы главы Якутии, в первую очередь привиться от коронавируса должны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. В случае «необоснованного отказа» от вакцинирования» их могут не допустить к работе, а работодателям, которые не обеспечат вакцинацию сотрудников, грозит штраф 200 тыс рублей.