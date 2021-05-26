РФПИ с партнерами инвестировали $250 млн в онлайн-кинотеатр Ivi

Консорциум инвесторов, в который вошли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «ВТБ Капитал», Millhouse Романа Абрамовича, Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, Baring Vostok, Flashpoint и суверенные фонды Ближнего Востока, инвестировал 250 млн долларов США в онлайн-кинотеатр Ivi.ru, сообщает «Интерфакс». Онлайн-кинотеатр ivi.ru был основан Олегом Тумановым в 2010 году, а его первым инвестором был ru-Net Holdings (сейчас - RTP Global) Леонида Богуславского.

Ivi является портфельной компанией РФПИ с 2019 года: предыдущий раунд инвестиций был осуществлен консорциумом инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), Mubadala Investment Company (суверенный фонд ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital. Вложения составили около 40 млн. долларов.

Ivi является по данным «ТМТ Консалтинг» занимает на российском рынке видео-стриминга более 30%. По итогам 2020 года выручка Ivi составила 8,41 млрд рублей, что на 37,9% выше показателя 2019 года. Головной компанией российского ООО «Иви.ру» является кипрская Ivi.ru Media Ltd.